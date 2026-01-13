Après l'adoption tardive du protocole de messagerie enrichie avec iOS 18 en septembre 2024, une critique majeure persistait : l'absence de sécurité. Contrairement à l'écosystème Android, les conversations entre un iPhone et un smartphone d'une autre marque restaient non protégées, une situation anachronique à l'heure où la confidentialité est une préoccupation centrale. Il semble cependant qu'Apple ait accéléré le pas pour corriger cette faiblesse notable dans son implémentation.

Comment cette avancée technique a-t-elle été révélée ?

C’est un utilisateur particulièrement observateur, connu sous le pseudonyme Tiino-X83 sur X, qui a mis en lumière cette évolution significative. En fouillant dans les fichiers de configuration des opérateurs, les carrier bundles, de la version bêta 2 d’iOS 26.3, il a identifié une ligne de code qui change la donne.

Le chiffrement de bout en bout arrive sur le RCS de l’iPhone !



Je viens de vérifier les carrier bundles d’iOS 26.3 bêta 2, et Apple a ajouté un nouveau paramètre permettant aux opérateurs d’activer le chiffrement pour le RCS



Pour le moment, aucun opérateur ne l’a encore activé pic.twitter.com/RkFGH5J5ut — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 12, 2026

Ce nouveau paramètre est spécifiquement conçu pour permettre aux opérateurs d'activer ou de désactiver le chiffrement de bout en bout pour la messagerie RCS. Cette découverte confirme que l'infrastructure technique est désormais prête du côté d'Apple, et que la balle est dans le camp des opérateurs pour enclencher le processus et offrir une communication sécurisée à leurs abonnés.

Quels opérateurs sont les premiers concernés et que dit la norme ?

Fait pour le moins curieux, l'analyse de Tiino-X83 révèle que seuls les quatre principaux opérateurs français, à savoir Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, disposent actuellement de cette ligne de code dans leurs fichiers. Aucun autre opérateur, quel que soit le pays examiné, ne semble l'intégrer pour le moment.

Cette exclusivité française est surprenante mais pourrait n'être qu'une première étape avant un déploiement plus global. Cette approche est d'ailleurs alignée avec les directives de la GSMA, l'association qui supervise le développement du standard. Sa documentation stipule que les clients de messagerie doivent activer le chiffrement par défaut, sauf si une réglementation locale l'interdit expressément. Le paramètre découvert dans le code d'iOS pourrait donc servir de levier de conformité pour Apple et les opérateurs.

Quand peut-on espérer un déploiement effectif de cette sécurité ?

La présence de ce code dans une version bêta n'est pas une garantie de lancement avec la version finale d'iOS 26.3. Apple a l'habitude de préparer le terrain pour des fonctionnalités qui ne sont activées que dans des mises à jour ultérieures, en fonction de ses propres calendriers et de la préparation des partenaires.

Néanmoins, cet indice est un signal fort que le déploiement est imminent. L'entreprise s'était engagée à travailler sur ce sujet, et l'intégration de cette protection est la suite logique pour aligner le RCS sur les standards de sécurité des messageries modernes comme iMessage, Signal ou WhatsApp. Il faudra surveiller attentivement les prochaines bêtas pour obtenir une confirmation définitive du calendrier de déploiement.