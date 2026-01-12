L'année 2025 a marqué un rebond pour le marché mondial des smartphones, avec une augmentation des livraisons de 2 % par rapport à l'année précédente, selon les données du cabinet d'études Counterpoint Research.

Cette dynamique positive a été principalement alimentée par la vitalité économique et une demande soutenue dans les marchés émergents, des zones géographiques devenues cruciales pour les grands constructeurs.

C'est dans ce décor que la compétition entre les leaders du secteur s'est jouée, révélant des stratégies gagnantes et des positions consolidées.

Une suprématie signée Apple

La firme de Cupertino s'est ainsi adjugé la première place du podium, capturant une part de marché impressionnante de 20 % à l'échelle mondiale.

Un succès en grande partie attribuable aux ventes solides de sa nouvelle gamme, la série iPhone 17, qui a su séduire au-delà de ses bastions traditionnels. Apple a su capitaliser sur une image de marque forte et une demande robuste pour ses produits phares.

Ce leadership n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une stratégie efficace tournée vers les marchés émergents et de taille intermédiaire. Grâce à cette approche, Apple a devancé de peu son principal rival, le géant sud-coréen Samsung, qui termine l'année avec 19 % du marché et une croissance modeste de ses livraisons.

Xiaomi complète le trio de tête avec 13 %, confirmant sa solidité sur ces mêmes territoires en développement.

Les dynamiques d'un marché en mutation

Un facteur notable du début d'année 2025 a été la stratégie d'anticipation de nombreux fabricants. Craignant l'instauration de nouveaux tarifs douaniers, plusieurs acteurs ont accéléré leurs livraisons durant les premiers mois. Cette manœuvre visait à constituer des stocks et à se prémunir contre d'éventuelles perturbations logistiques et financières.

Cependant, l'impact de cette politique s'est progressivement estompé au fil des trimestres. Les volumes de la seconde moitié de l'année n'ont finalement que peu été affectés par ces ajustements préventifs, témoignant de la capacité d'adaptation du secteur.

Le jeu normal de la concurrence a repris ses droits, ramenant l'équilibre entre l'offre et la demande réelle des consommateurs.

L'horizon 2026 : entre optimisme et prudence

Malgré les bons chiffres de 2025, les perspectives pour 2026 incitent à la prudence. Les analystes s'attendent à un ralentissement du marché mondial, confronté à deux défis majeurs : les pénuries de puces (mémoire, notamment) et la hausse généralisée du coût des composants.

Ces tensions sur la chaîne d'approvisionnement pourraient freiner la production et exercer une pression sur les prix.

Le nœud du problème réside dans un arbitrage industriel de plus en plus marqué. Les fondeurs, qui produisent les semi-conducteurs, tendent à prioriser les commandes pour les centres de données dédiés à l'IA, plus lucratives, au détriment des puces pour smartphones.

La question reste donc entière : comment les constructeurs navigueront-ils dans ces eaux troubles où la ressource la plus précieuse, le silicium, devient un enjeu de priorisation stratégique ?