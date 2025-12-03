Clap de fin pour une génération de produits Apple. La firme de Cupertino a mis à jour sa liste des appareils "anciens et obsolètes", y ajoutant des noms qui ont marqué leur époque.

L'iPhone SE de première génération, sorti en 2016, est désormais officiellement hors-jeu, accompagné de l'iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération, de certaines déclinaisons de l'Apple Watch Series 4 et de l'enceinte Beats Pill 2.0. Une décision qui a des conséquences très concrètes pour leurs utilisateurs.

Pourquoi ce statut "obsolète" change-t-il tout ?

Chez Apple, la fin de vie d'un produit suit un protocole précis. Un appareil devient "ancien" lorsque sa commercialisation a cessé depuis plus de cinq ans. Les réparations restent possibles, sous réserve de la disponibilité des pièces. Mais le couperet tombe vraiment lorsque le produit devient obsolète, soit plus de sept ans après la fin de sa vente.

À ce stade, c'est la fin du support matériel. Apple et ses centres de services agréés n'effectuent plus aucune réparation et ne peuvent plus commander de pièces détachées. Pour les propriétaires d'un de ces appareils, la seule solution en cas de panne est de se tourner vers des réparateurs indépendants, en espérant qu'ils disposent encore de composants en stock.

Quels sont les appareils mis au placard par Apple ?

La liste des nouveaux venus au cimetière technologique d'Apple est significative. La star déchue est sans conteste l'iPhone SE de 2016. Ce modèle avait séduit par son concept : la puissance d'un iPhone 6S dans le design compact et apprécié de l'iPhone 5s, le tout à un prix plus accessible. Il fut aussi le dernier iPhone à intégrer une prise jack.

Il est rejoint par l'iPad Pro de 12,9 pouces de 2e génération (2017), qui avait introduit l'impressionnant écran ProMotion à 120 Hz. Sont également concernées les versions Nike et Hermès de l'Apple Watch Series 4 (2018), une montre qui avait marqué une évolution majeure avec son écran plus grand, son électrocardiogramme (ECG) et sa détection de chute.

La fin du matériel signifie-t-elle la mort du logiciel ?

Il est crucial de distinguer le support matériel et les mises à jour logicielles. Si Apple ne répare plus ces appareils, cela ne les rend pas instantanément inutilisables. La preuve la plus frappante concerne l'iPhone SE de première génération. Bien que bloqué sur iOS 15, il a reçu une mise à jour de sécurité critique en septembre 2025.

Cette nuance est essentielle. Un appareil peut donc être officiellement irréparable par Apple mais continuer de fonctionner et même de recevoir des correctifs de sécurité importants. L'obsolescence matérielle décrétée par la marque ne signe donc pas l'arrêt de mort immédiat de l'appareil, mais elle complique grandement sa maintenance sur le long terme.

Foire Aux Questions (FAQ)

Puis-je encore faire réparer mon iPhone SE de 2016 ?

Officiellement, non. Ni Apple ni les centres de services agréés ne prendront en charge votre appareil. Vous devez vous adresser à un réparateur tiers indépendant, dont la capacité à trouver des pièces de rechange n'est pas garantie.

Quelle est la différence entre un produit "ancien" et "obsolète" ?

Un produit est "ancien" quand Apple a stoppé sa vente il y a plus de 5 ans (mais moins de 7). Les réparations sont encore possibles si les pièces sont disponibles. Un produit est "obsolète" après 7 ans sans commercialisation, ce qui met fin à tout service de réparation matériel officiel.

Mon Apple Watch Series 4 est-elle inutilisable ?

Non, elle reste fonctionnelle. Seules les éditions spéciales Nike et Hermès sont classées obsolètes pour le support matériel. Votre montre continuera de fonctionner normalement, mais Apple ne la réparera plus en cas de problème physique.