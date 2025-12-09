Suite à un article de Bloomberg le week-end dernier suggérant que Johny Srouji, l'architecte des puces Apple Silicon, envisageait sérieusement de quitter l'entreprise, une clarification était attendue. C'est Johny Srouji lui-même qui a mis fin au suspense par un mémo adressé à ses équipes, affirmant son engagement envers la firme de Cupertino.

Quelles étaient la nature et la portée de ces rumeurs ?

Selon des informations de Bloomberg, Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles, aurait informé Tim Cook de son intention de quitter Apple prochainement. Il n'envisageait pas une retraite, mais plutôt de rejoindre une autre entreprise.

Cette perspective a mis la direction d'Apple en alerte. Le patron d'Apple aurait personnellement œuvré pour retenir ce dirigeant clé, lui proposant une augmentation substantielle et de plus grandes responsabilités futures.

Le départ de Johny Srouji aurait été un coup dur, s'ajoutant à une préoccupante série de démissions au sommet.

Johny Srouji clame son amour pour Apple et ses équipes

Pour contrer les spéculations, Johny Srouji a pris la parole directement. Dans un mémo interne, il a écrit : " Je sais que vous avez lu toutes sortes de rumeurs et de spéculations sur mon avenir chez Apple, et je pense que vous devez l'entendre directement de ma part ".

Il a ensuite affirmé sans équivoque son attachement à l'entreprise : " J'aime mon équipe, et j'aime mon travail chez Apple, et je n'ai pas l'intention de partir de sitôt ". Il a également souligné sa fierté pour les technologies développées en interne, des écrans aux batteries en passant par les capteurs et, bien sûr, les puces.

Pourquoi le maintien de ce dirigeant est-il si crucial pour Apple ?

L'importance stratégique de Johny Srouji est immense. Arrivé en 2008, il est l'architecte de la transition d'Apple vers ses propres puces, les fameuses Apple Silicon. C'est sous sa direction que sont nées les puces M-series qui ont permis à Apple de s'affranchir d'Intel pour ses Mac et il a supervisé le développement des puces A-series des iPhone.

Son maintien est d'autant plus vital que l'entreprise a récemment connu une véritable hémorragie de talents. En quelques semaines, Apple a vu partir son chef de l'IA John Giannandrea, son responsable du design d'interface Alan Dye (parti chez Meta), ainsi que la directrice juridique Kate Adams et la vice-présidente en charge de l'environnement, Lisa Jackson.