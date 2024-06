Pour l'événement WWDC 2024 qui s'est tenu début juin, Apple a renforcé l'écosystème autour de son premier casque de réalité mixte Vision Pro en annonçant un élargissement de sa distribution à de nouveaux marchés, dont la France, entre fin juin et fin juillet, et en dévoilant visionOS 2.0 qui ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige quelques défauts de jeunesse, tandis que le catalogue des applications natives et compatibles continue de s'étoffer.

Cette première génération reste un produit d'exception et de démonstration qui, à 3500 dollars l'unité, n'est pas fait pour tout le monde (les développeurs restent le principal public visé) et ne permet pas une adoption massive.

Pas de Vision Pro 2 mais un Vision Pro Lite

Apple pourrait en écouler autour de 400 000 unités cette année, ce qui serait un bon début, sans permettre de le voir se démocratiser et jouer son rôle de produit d'avant-garde.

Plusieurs rumeurs ont déjà fait état d'une deuxième génération du casque Vision Pro en développement mais aussi d'un modèle plus abordable qui permettrait de toucher un large public, quitte à en limiter les fonctionnalités.

Les bruits de couloir ont été divergents sur la stratégie suivie par Apple, prédisant tour à tour l'abandon ou la reprise de l'un ou l'autre projet. Le site The Information y va de ses indiscrétions en affirmant qu'Apple aurait stoppé le développement d'un casque Apple Vision Pro 2 sur le long terme pour mieux se concentrer sur une version plus abordable de l'actuel Vision Pro dont le lancement pourrait intervenir fin 2025.

Difficile en effet de vanter les mérites du produit et sa capacité à transformer la façon dont on utilise l'informatique si seule une minorité peut y avoir accès.

Quel prix pour le Vision Pro grand public ?

Plutôt qu'un nouveau modèle embarquant des technologies encore plus innovantes, la firme de Cupertino s'attacherait à réduire les coûts de cette première génération et à trouver le compromis qui permettrait d'en baisser le tarif.

De 3500 dollars, il pourrait ainsi viser les 1600 dollars mais la difficulté est d'arriver à trouver ce qui peut être sacrifié dans les composants, les matériaux et les fonctionnalités sans trop compromettre l'expérience utilisateur.

Un tel tarif permettrait de revenir vers un espace de prix plus conforme aux habitudes des amateurs de gadgets high-tech et aiderait à générer le volume qui doit faire du Vision Pro un produit incontournable. Il sera toujours temps de penser ensuite à une nouvelle génération puis éventuellement à des lunettes connectées plus légères et discrètes.