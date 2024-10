Le casque Apple Vision Pro serait l'un des derniers grands projets du dirigeant Tim Cook avant de quitter son poste de CEO de la firme californienne. Il se veut aussi disruptif que l'iPhone et transformer notre façon d'utiliser l'informatique.

La première génération du casque de réalité mixte reste toutefois un gadget électronique onéreux (3500 dollars / 3999 euros) et produit en quantités limitées, et donc encore assez loin du produit que les consommateurs s'arracheront.

Cette première itération est donc en bonne partie un démonstrateur réservé aux early adopters prêts à mettre une somme rondelette dans un tel appareil et aux développeurs qui peuvent explorer de nouvelles façon d'utiliser un ordinateur.

Moins cher mais sans une fonction remarquable

Pour imposer son idée et ne pas la cantonner à une bête de foire, Apple devra en proposer des déclinaisons plus abordables. Le journaliste Mark Gurman, de l'agence Bloomberg, affirme dans sa newsletter PowerOn que la firme de Cupertino préparerait pour l'an prochain une version moins onéreuse de son casque connecté.

Il y aurait donc un casque Apple Vision (nom supposé) en développement avec un possible lancement l'an prochain à un tarif moins élevé au prix du retrait de certaines fonctionnalités.

Moins onéreux, il faudra vite le dire puisque le tarif envisagé serait tout de même de 2000 dollars environ. Cette version allégée ferait une grosse concession (ou pas) : l'abandon de la fonction EyeSight qui permet d'afficher le regard de l'utilisateur sur un affichage externe pour maintenir un contact avec l'environnement et ne pas donner cet aspect aveugle des casques de réalité virtuelle.

L'EyeSight est une fonction remarquable du casque Apple Vision Pro mais pas essentielle à son fonctionnement et elle serait donc sacrifiable sur d'autres modèles pour en simplifier le design.

Un pari risqué

Ce sont peu ou prou les mêmes rumeurs déjà lancées en juin par le même Mark Gurman (et encore avant cela en octobre 2023) et elles sont remises en avant surtout par rapport au récent lancement du casque Meta Quest 3S pour un peu plus de 300 dollars / euros.

A 2000 dollars l'unités, l'adoption de masse ne sera sans doute pas encore au rendez-vous mais Apple espèrerait doubler son volume de vente avec ce futur modèle, sachant que la roadmap est assez fournie avec quatre casques de réalité mixte en cours de développement.

Parmi eux, il y aurait toujours un projet de lunettes connectées qui pourrait voir le jour d'ici 2027, à l'image des lunettes Meta Ray-Ban avec caméra, micro et écran miniaturisés ou des lunettes Spectacles de Snapchat mais avec de l'IA en plus pour analyser et apporter de l'information sur l'environnement proche.

Mar Gurman évoque enfin la piste d'AirPods dotés de caméras, sans pouvoir réellement préciser quelle serait leur fonction. Cela pourrait être lié à la détection de gestuelles par le flux des caméras et traitées par IA.