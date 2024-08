Nvidia et AMD ont longtemps été les seuls acteurs des cartes graphiques dédiées mais l'essor de l'intelligence artificielle donne des idées à d'autres. Le groupe Intel s'est lancé dans la conception de cartes graphiques ARC dédiées tout en proposant des accélérateurs IA Gaudi pour tenter de profiter du succès de ce segment accaparé par Nvidia mais tellement vaste que d'autres peuvent y trouver de la croissance.

Il pourrait être rejoint prochainement par ARM, la firme britannique spécialisée dans la conception d'architectures de puces dont le succès parti des smartphones et des équipements embarqués s'étend désormais aux serveurs et aux ordinateurs.

Bientôt des GPU ARM mais pour quoi faire ?

Proposant déjà des architectures GPU sur smartphone (ARM Mali, Immortalis...), elle pourrait étendre cette activité aux cartes graphiques haut de gamme pour PC. C'est du moins ce que laisse entendre un article de la publication israélienne Globes.

Cette dernière indique que l'entreprise chercherait à recruter des ingénieurs spécialistes des GPU pour se constituer une équipe d'environ 100 personnes sur son site à Ra'anana (Israël).

ARM Immortalis et Mali, le savoir-faire GPU dans les smartphones

Officiellement, ARM n'évoque pas de tels projets mais l'évolution du marché pourrait la pousser en ce sens. Entre des cartes graphiques ARM pour accompagner l'essor de PC portables et fixes dotés de processeurs ARM et les opportunités possibles pour des accélérateurs IA, il y a certainement de quoi réfléchir à une stratégie GPU.

ARM : des CPU aux GPU ?

Etant donné les difficultés d'Intel pour s'inviter sur le marché des cartes graphiques dédiées et l'inexpérience de ARM dans ce secteur où Nvidia prend une très grande place, on peut même se demander si le focus ne sera pas mis en priorité sur les accélérateurs IA pour lesquels la demande est très forte.

ARM occupe une place de choix dans les GPU pour smartphones et tablettes tactiles mais les cartes graphiques pour PC portables et de bureau ont d'autres exigences qu'il faudra apprendre à maîtriser.

Les informations de Globes sont suffisamment floues pour laisser ouvertes toutes les pistes et l'intérêt de ARM pour les GPU est sans doute inévitable. L'architecture éponyme gagne du terrain dans les PC face à x86 utilisée par Intel et AMD et l'occasion est trop belle de bousculer les équilibres pour négliger ce genre d'opportunité.