Des scientifiques chinois ont mis au point une arme à énergie dirigée à micro-ondes compacte, le TPG1000Cs, d'une puissance de 20 GW.

Capable de tirs prolongés d'une minute, elle pourrait perturber ou détruire des satellites en orbite basse. Cette avancée positionne la Chine comme un acteur majeur dans la guerre spatiale, visant potentiellement des réseaux comme Starlink.

Une avancée technologique sans précédent

Développé par une équipe de l'Institut du Nord-Ouest de Technologie Nucléaire à Xi'an, ce système est présenté comme le premier générateur compact pour une arme à haute puissance.

Il est capable de délivrer des impulsions de 20 gigawatts pendant une minute entière, une durée qui pulvérise les records précédents, lesquels ne dépassaient guère les trois secondes de fonctionnement continu.

La véritable prouesse réside dans sa compacité. Avec seulement quatre mètres de long pour un poids de cinq tonnes, le TPG1000Cs est suffisamment petit pour être monté sur diverses plateformes : camions, navires de guerre, aéronefs et même satellites.

Cette polyvalence opérationnelle ouvre la voie à des déploiements rapides et imprévisibles, changeant radicalement la nature de la menace que représentent les armes à énergie dirigée.

Starlink dans le viseur ?

Les chercheurs chinois ne cachent pas leur objectif. Plusieurs rapports indiquent qu'une arme à micro-ondes au sol d'une puissance supérieure à 1 GW pourrait déjà perturber sévèrement, voire endommager, les communications des satellites en orbite basse.

Le TPG1000Cs, avec ses 20 GW, est donc décrit par certains observateurs comme le "pire cauchemar" potentiel pour des constellations comme celle de SpaceX.

Ce développement intervient dans un contexte où la Chine considère le réseau de satellites de SpaceX comme une menace pour sa sécurité nationale. Par ailleurs, la décision de SpaceX d'abaisser l'altitude de ses satellites pour réduire les risques de collision avec des débris spatiaux les rend, paradoxalement, plus vulnérables aux systèmes d'armes basés au sol. La menace devient ainsi beaucoup plus concrète et directe.

Quelles sont les implications stratégiques ?

Le TPG1000Cs représente un bond en avant considérable par rapport aux systèmes existants. À titre de comparaison, le système russe Sinus7, pesant près de dix tonnes, ne pouvait fonctionner qu'une seconde.

Les propres systèmes chinois antérieurs, comme le Hurricane-3000, sont également largement dépassés. L'équipe de recherche affirme que le TPG1000Cs a déjà accumulé plus de 200 000 impulsions lors des tests, prouvant sa fiabilité et sa stabilité.

Bien que la publication scientifique détaillée dans la revue High Power Laser and Particle Beams soit difficile d'accès pour les analystes occidentaux, l'annonce elle-même constitue un message clair.

La Chine démontre sa capacité à développer des Starlink killers, des armes capables de neutraliser à faible coût les méga-constellations qui forment l'épine dorsale des communications modernes.