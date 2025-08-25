On commence avec le PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW.

Il est équipé d’un écran IPS 16" WUXGA (1920 x 1200) au taux de rafraîchissement ultra-fluide de 180Hz. Animé par un processeur Ryzen 7 260 (8 cœurs, jusqu'à 5,1 GHz), et une carte graphique GeForce RTX 5060, il offre puissance et réactivité pour tous vos usages, du jeu exigeant au multitâche avancé.

Le PC intègre 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go. Côté connectivité, la compatibilité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 garantit des échanges sans fil stables et rapides. Le PC est livré avec Windows 11 Home pré-installé.

Jusqu'au 26 août inclus, retrouvez l'Acer Nitro V 16 AI à 900,39 € grâce au code BTS10 sur la Fnac.





On peut trouver également en ce moment :

PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M à 602,99 € avec le code BTS10 jusqu'au 26/08 inclus (aussi disponibles : 100 € de bonus reprise + remboursement Acer jusqu'à 200 €) (14" OLED WQXGA 1920 x 1280 px, Core Ultra 5 226V jusqu'à 4,5 GHz, Intel Arc Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Windows 11 Home)



Aspirateur lavant Dyson V15s Detect Submarine à 679 € avec le code DYSON-70 jusqu'à ce soir minuit (240AW, 60 minutes d'autonomie, brosse Submarine lavante pour les sols durs, brosse Digital Motorbar auto-démêlante, brosse Fluffy Optic éclairante, capteur de détection de poussière...)





(240AW, 60 minutes d'autonomie, brosse Submarine lavante pour les sols durs, brosse Digital Motorbar auto-démêlante, brosse Fluffy Optic éclairante, capteur de détection de poussière...) Paire d'enceintes Bluetooth Edifier R1010BT - Noir à 69 € soit -30% (avec double prise RCA et Bluetooth, streaming Bluetooth, individuellement réglables)

