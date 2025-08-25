On commence avec le PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW.
Il est équipé d’un écran IPS 16" WUXGA (1920 x 1200) au taux de rafraîchissement ultra-fluide de 180Hz. Animé par un processeur Ryzen 7 260 (8 cœurs, jusqu'à 5,1 GHz), et une carte graphique GeForce RTX 5060, il offre puissance et réactivité pour tous vos usages, du jeu exigeant au multitâche avancé.
Le PC intègre 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go. Côté connectivité, la compatibilité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 garantit des échanges sans fil stables et rapides. Le PC est livré avec Windows 11 Home pré-installé.
Jusqu'au 26 août inclus, retrouvez l'Acer Nitro V 16 AI à 900,39 € grâce au code BTS10 sur la Fnac.
On peut trouver également en ce moment :
- PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M à 602,99 € avec le code BTS10 jusqu'au 26/08 inclus (aussi disponibles : 100 € de bonus reprise + remboursement Acer jusqu'à 200 €) (14" OLED WQXGA 1920 x 1280 px, Core Ultra 5 226V jusqu'à 4,5 GHz, Intel Arc Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Windows 11 Home)
- Manette sans fil Pdp Rematch Glow Super Star pour Nintendo Switch / Switch OLED à 29,99 € (-40%)
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection - PS5 à 19,90 € (-19 €)
- Prince of Persia: The Lost Crown - Switch / PS5 / PS4 / Xbox à 19,99 €
- The Last of Us Part II Remastered - PS5 à 27,99 € (-14%)
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC 12 Go GDDR7 à 521,20 € (-21%)
- Écran PC gaming Samsung Odyssey G30D à 99,99 € soit -27% (27" FHD, dalle VA, 180Hz, 1 ms, FreeSync)
- Barbecue à charbon Weber Master-Touch GBS Premium SE E-5775 à 309 € avec le code HOME50 + 35,90 € offerts sur la cagnotte Rakuten (diamètre 57 cm, thermomètre intégré, poignées de transport et pieds antidérapants, cendrier amovible, 2 grilles GBS compatibles avec tous les accessoires Weber)
- Machine à glaces et glaces à l'italienne 13-en-1 Ninja Swirl by CREAMi NC701EU à 299,99 € avec le code HOME50 (13 modes à touche unique, avec 2 pots Swirl de 480 ml et couvercles)
- Panneau de commande rétroéclairé Thrustmaster Viper Panel pour PC à 113,12 € soit -51% (sélecteurs rotatifs MODE et PGRM, commutateurs de visée laser, de brouilleur et de lancement d'armes, 43 boutons d'action dont 11 boutons virtuels...)
- Samsung Galaxy S25 Ultra - 12 + 256 Go - Noir absolu titane à 1 299 € + Watch7 + Tab A9+ et Galaxy Buds3 offerts (6,9" Dynamic AMOLED 2X, 5 capteurs photos dont 200MP principal, processeur 8 cœurs jusqu'à 4,47 GHz, Galaxy AI, WiFi 7, IP68, Bluetooth 5.4)
- Aspirateur lavant Dyson V15s Detect Submarine à 679 € avec le code DYSON-70 jusqu'à ce soir minuit (240AW, 60 minutes d'autonomie, brosse Submarine lavante pour les sols durs, brosse Digital Motorbar auto-démêlante, brosse Fluffy Optic éclairante, capteur de détection de poussière...)
- Paire d'enceintes Bluetooth Edifier R1010BT - Noir à 69 € soit -30% (avec double prise RCA et Bluetooth, streaming Bluetooth, individuellement réglables)
