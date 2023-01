L'irruption de l'agent conversationnel ChatGPT d'OpenAI bouscule la façon d'utiliser Internet et d'obtenir des réponses du Web. De nombreux secteurs d'activité peuvent déjà tirer parti de ses talents pour automatiser ou simplifer des tâches mais la partie la plus visible reste sa capacité à répondre de façon précise à des requêtes.

De fait, les moteurs de recherche, avec leur présentation sous forme de liste de résultats, prennent un coup de vieux. ChatGPT permet d'une certaine façon aux fondamentaux en répondant précisément à la question posée, avec certes des risques de dérive en laissant croire qu'il a réponse à tout, et de façon fiable.

Panique dans les moteurs de recherche

Microsoft comme Google sentent le vent du changement venir pour les moteurs du recherche et l'un comme l'autre planchent sur l'intégration d'un système similaire à ChatGPT dans leurs offres.

Microsoft prépare l'intégration des ressources de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing mais aussi dans ses outils de productivité Office, après avoir déjà intégré DALL-E 2, outil de génération d'images issu du même OpenAI, dans ses produits cloud Azure.

De son côté, Google travaille sur l'équivalent de ChatGPT avec un système baptisé Sparrow en cours de développement chez Deepmind, l'entreprise déjà connue pour ses intelligences artificielles capables de battre les meilleurs joueurs d'échecs et de go.

Première application en Chine

Mais le premier à dégainer pourrait être chinois : le géant Baidu pourrait commencer à utiliser une intelligence artificielle conversationnelle dès le mois de mars 2023, selon l'agence Bloomberg.

Cela commencera par une application dédiée mais la firme chinoise prévoit de l'intégrer rapidement dans son moteur de recherche ultérieurement. Elle permettra, comme ChatGPT, de répondre directement à des requêtes à la façon d'une conversation.

La Chine a fait de l'intelligence artificielle une priorité stratégique et technique et consacre de vastes investissements pour développer des systèmes IA performants couvrant de nombreux domaines.

Bloomberg indique que le robot conversationnel reposera sur un système de deep learning baptisé Ernie et entraîné sur des jeux de données depuis plusieurs années. Baidu a par ailleurs déjà fait la démonstration d'intelligence artificielles "créatrices" capables de générer des scénarios et des illustrations.

Même sans être techniquement très novatrice, comme le souligne le spécialiste de l'IA Yann LeCun, ChatGPT arrive peut-être à un moment charnière avant une évolution porofonde des moteurs de recherche et de la façon dont on utilise Internet. Visiblement, la Chine et les Etats-Unis en ont vite compris l'intérêt.