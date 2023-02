Le discret ballet des ballons espions commence à émerger au grand jour après la destruction au-dessus de l'Atlantique d'un ballon attribué à la Chine et qui avait sillonné tout le ciel des Etats-Unis à très haute altitude.

Une partie des débris a été récupérée et le Département d'Etat américain a suggéré que les instruments à bord de l'engin étaient bien de nature à réaliser des écoutes de communication et de géo-positionnement.

Un programme d'espionnage par ballon ?

Depuis cette affaire, plusieurs autres engins volants non identifiés ont été abattus au-dessus des Etats-Unis, conduisant parfois à fermer brièvement l'espace aérien. Un autre mystérieux aéronef a été abattu au-dessus du Canada.

Si la Chine a indiqué qu'il ne s'agissait que d'un ballon météo égaré, accusant les Américains de monter le sujet en épingle, les Etats-Unis ne vont pas dans le sens de cette affirmation et en profitent pour mettre en lumière les agissements de l'Empire du Milieu, qui s'adonnerait à l'espionnage en ballon depuis plusieurs années.

De son côté, le gouvernement chinois a finalement riposté ce lundi 13 février 2023 en soulignant que des ballons américains ont survolé son territoire au moins une dizaine de fois depuis début 2022, selon l'Associated Press, reprenant les propos du porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin.

Un aveu indirect du véritable rôle de ces ballons stratosphériques ? Ce n'est pas sûr dans la mesure où ces ballons ne sont pas qualifiés explicitement d'engins espions. Le chef de la diplomatie évoque plutôt le survol sans autorisation du territoire chinois à de multiples reprises.

Des tensions palpables

Le gouvernement US a aussitôt démenti ces assertions en indiquant que "c'est la Chine qui utilise des ballons de surveillance à haute altitude pour collecter du renseignement", violant la souveraineté des Etats-Unis et de plus de 40 pays sur cinq continents, d'après les déclarations d'Adrienne Watson, porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Les autorités américaines n'ont pas encore donné de détails sur les autres objets volants abattus (un vrai terrain de jeu sur les réseaux sociaux pour les plaisanteries à propos des OVNI) au cours de la semaine dont il faut collecter les débris et analyser les composants.

Cette affaire de ballon espion entre directement dans la lignée de la montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis qui se manifeste dans d'autres domaines comme l'accès aux technologies de puces les plus avancées, supports de supercalculateurs militaires et scientifiques dont les Etats-Unis tentent de réfréner les progrès, conduisant la Chine à chercher à s'en émanciper.