Après le pic surprise déclenché par quelques mots de Donald Trump sur son réseau Truth Social la semaine dernière concernant l'établissement d'une réserve stratégique de cryptomonnaies, le Bitcoin a repris sa tendance à la baisse.

L'officialisation quelques jours plus tard n'a pas déridé les investisseurs, pas plus que le premier sommet crypto organisé à la Maison Blanche pour faire le point sur le secteur.

Ces éléments auraient pu relancer le cours des cryptomonnaies mais ces événements sont contrebalancés par les incertitudes économiques toujours très fortes provoquées par la nouvelle administration Trump.

Le Bitcoin sous les 80 000 dollars, l'effet Trump annulé

Le maniement à tout va des hausses de taxes douanières pour forcer les négociations avec les alliés comme avec les adversaires, les déclarations en tous sens capables de mettre à genoux des pans industriels entiers et la réaction des autres blocs géographiques dont certains sont prêts à taxer ou boycotter les produits américains génèrent une vraie nervosité et une aversion au risque.

En conséquence, le Bitcoin poursuit sa descente et est tombé ce lundi sous les 80 000 dollars. Rappelons qu'au 1er janvier, il était encore à 93 000 dollars, toujours porté par l'espoir de mesures fortes de la part de Donald Trump, nouveau soutien des cryptomonnaies. La chute depuis est de l'ordre de 15%.

Avec ce nouveau coup de froid, tout le monde s'enrhume. Les plateformes d'échange ont chuté de 10%, de même que les entreprises spécialisées crypto comme Strategy (ex-MicroStrategy).

Donald Trump a signé jeudi dernier le décret de création d'une réserve stratégique de bitcoins mais, en faisant le choix de s'appuyer sur de la monnaie virtuelle saisie lors d'affaires judiciaires et en préparant une gestion a minima, la déception a été grande.

Trop d'incertitude sur l'avenir

Pas question pour le moment de réaliser de grands achats de bitcoins qui pourraient stimuler le marché comme peuvent le faire les baleines (ou whales en anglais), ces gros comptes capables d'acheter et de vendre de grandes quantités de cryptomonnaies et de peser instantanément sur les cours.

Avec les nombreuses mesures parfois contradictoires dictées par l'administration Trump, l'économie US ne sait plus où donner de la tête et voir revenir le spectre de l'inflation, voire de la récession, à un moment où des dizaines de milliers de fonctionnaires des agences gouvernementales perdent leur emploi sous les coups de massue du DOGE, le ministère de l'efficacité gouvernementale pilotée par un Elon Musk toujours aussi inflexible.

En attendant de savoir si l'économie tiendra le choc des décisions de Donald Trump et des hausses de tarifs douaniers, les investisseurs ont perdu ce puissant enthousiasme et l'élan exprimés début novembre lors de l'élection de ce dernier, sans trouver actuellement d'éclaircies à l'horizon.