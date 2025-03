Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le secteur crypto se languit d'annonces concrètes qui donneront un nouvel élan aux monnaies virtuelles et une intégration dans l'économie sous forme de réserve stratégique.

Les cours, dont celui du Bitcoin, se sont affaiblis depuis fin janvier, faute d'éléments déclencheurs tandis que, dans le même temps, le grand remue-ménage de Donald Trump dans l'économie crée une incertitude touchant le monde entier.

L'heure n'était pas à la fête mais il a suffi d'une déclaration de Donald Trump durant le week-end dernier pour faire passer en quelques heures le Bitcoin de moins de 80 000 dollars à plus de 95 000 dollars en début de semaine.

Bonds et rebonds au profits de quelques-uns

Il n'aura pas fallu beaucoup plus de temps pour faire redescendre la valeur à son niveau précédent. Ce mouvement brusque rappelle les moments de grande volatilité des cryptomonnaies et leur sensibilité à de simples déclarations de personnalités.

En évoquant sur son réseau Truth Social son intérêt pour une réserve stratégique et en listant plusieurs cryptomonnaies qui pourraient en faire partie en plus du Bitcoin, sans pour autant transformer ces intentions en faits, Donald Trump est-il à l'origine d'une manipulation des cours ?

Pour certains, cela ne fait pas de doute et la mention d'autres crypto comme XRP, Solana ou Cardano ne faisait que servir les intérêts de certaines personnes. Le Figaro cite le cas d'un trader ayant placé ses fonds peu avant l'annonce avant d'empocher 7 millions de dollars en les retirant 15 minutes plus tard.

Le cas des meme coins $Trump et $Melania lancés juste avant l'investiture du 20 janvier sont un autre cas d'interrogation sur des conflits d'intérêt potentiels. Mais comme souvent, il reste difficile d'affirmer qu'il y a eu manipulation de marché, même quand le fils Trump appelle à investir dans les cryptomonnaies juste avant l'intervention de son père sur les réseaux sociaux.

L'immunité présidentielle, un vrai totem

Certains appellent bien à l'ouverture d'une enquête du Congrès américain mais le système est tétanisé par les coups de boutoir de l'administration Trump contre la fonction publique et les agences gouvernementales. Quand bien même, le président des Etats-Unis bénéficie d'une immunité qui rend peu probable une quelconque réponse judiciaire. Et d'ici la fin de son mandat, l'eau aura coulé sous les ponts.

Ces effets d'annonce et ce jeu trouble par l'intermédiaire des réseaux sociaux en rappelle un autre. Elon Musk s'est amusé durant un temps avec le cours du Dogecoin à coups de déclarations et de clins d'oeil à la cryptomonnaie, générant des poussées et des reflux massifs.

Y verra-t-on plus clair dans les projets réels de Donald Trump à propos des cryptomonnaies dans les jours qui viennent ? Un premier sommet crypto à la Maison Blanche doit s'ouvrir ce vendredi. De quoi agiter encore plus ou moins rationnellement le secteur.