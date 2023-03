Une nouvelle banque américaine s'est écroulée ces derniers jours avec l'effondrement de l'établissement Silicon Valley Bank (SVB), faisant renaître la crainte d'un effet domino qui pourrait contaminer d'autres banques, aux Etats-Unis et ailleurs.

SVB s'étant spécialisée dans le financement des startups, des effets collatéraux sont à prévoir dans les semaines et les mois à venir tandis que les bourses sont rendues nerveuses par cet événement (le CAC40 est en recul de 2,6% ce lundi matin) qui rappelle la chute de Lehman Brothers en 2008 et la crise des subprimes qui a suivi.

La Fed sauve les fonds de SVB

Il fallait donc frapper fort pour restaurer la confiance et éviter une contagion et c'est ce qu'a fait le gouvernement US en garantissant les fonds des dépositaires auprès de la banque qui pourront donc les retirer dès cette semaine.

Dans le même temps, la banque HSBC a accepté de racheter la filiale britannique de SVB pour £1 symbolique, protégeant là aussi les fonds déposés. Ces gestes forts ont eu un effet positif sur le secteur des cryptomonnaies qui a connu une envolée à la suite de ces annonces.

Le Bitcoin a regagné 10% en valeur, s'établissant de nouveau au-delà de 22 000 dollars, tandis que l'Ether a suivi le même chemin en remontant vers 1600 dollars. Ce sont 70 milliards de dollars de valorisation qui ont été regagnés, permettant au secteur de repasser au-dessus des 1000 milliards de dollars de valorisation.

Les cryptomonnaies toujours dans le doute

Il faut dire que les mauvaises nouvelles s'étaient accumulées autour des monnaies virtuelles ces derniers jours, principalement du fait de la fermeture de la banque crypto Silvergate Bank.

La possible remontée des taux directeurs de la Fed n'offrent pas non plus un cadre favorable à la confiance des investisseurs et la prise de risque. La réponse rapide de la Banque centrale américaine dans le cas de la fermeture de SVB a rassuré les marchés, d'autant plus que cette dernière détient une partie de la valeur de la stablecoin USDC (USD Coin).

L'action de la Fed a permis à l'USDC de retrouver sa valeur mais le contexte reste fragile et à la merci de nouvelles surprises, comme un durcissement de la réglementation autour des monnaies virtuelles après les multiples défaillances de plateformes et institutions bancaires. Les conséquences de l'effondrement de Silicon Valley Bank doivent encore être analysées et pourraient faire sortir quelques squelettes du placard.