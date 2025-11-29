Cdiscount lance son Black Friday avec des milliers de promotions sur toute l'offre (high-tech, gaming, électroménager, maison).
Aujourd'hui, voyons voir ce que le Black Friday Cdiscount nous propose d'intéressant au rayon Smartphones !
Black Friday Cdiscount : TOP 10 smartphones
- Redmi Note 13 Pro+ 5G - 256 Go Noir à 194,99 € avec le code 15DES129 (6,67" AMOLED CrystalRes 1,5K 120Hz, Gorilla Glass Victus, 200MP avec OIS, 5000 mAh, Dimensity 7200-Ultra, charge turbo 67W, IP68...)
- POCO X7 Pro 5G - 256 Go Noir à 209,99 € avec le code 15DES129 (6,67" AMOLED 1,5K 120Hz, HDR Pro, caméra Sony 50MP OIS, Hypercharge 90W, IP68, fonctionnalités IA, Dimensity 8400-Ultra...)
- HONOR 200 5G - 512 Go Noir à 214 € avec le code 15DES129 (6,7" AMOLED 120Hz, Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12 Go, capteur principal 50MP + téléobjectif 50MP + ultra grand angle/macro 12MP, SuperCharge HONOR 100W, double haut-parleur stéréo...)
- Samsung Galaxy A36 5G - 128 Go Noir à 224 € avec le code 25DES249 (6,7" Super AMOLED FHD+, 3 capteurs photos dont 50MP principal, Snapdragon 6 Gen3 8 coeurs jusqu'à 2,4 GHz, charge rapide, WiFi 7, BT 5.3, IP67...)
- HONOR Magic7 Lite 5G - 256 Go Noir à 233,98 € avec le code 15DES129 (6,7" AMOLED 2700 x 1224 px, 108MP avec IA + OIS, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core, 6600 mAh, IP64, charge rapide 66W, résistance aux chutes jusqu'à 2m...)
- Xiaomi 13T 5G - 256 Go Noir à 300 € avec le code 25DES249 (6,7" CrystalRes AMOLED 144 Hz, triple capteur avec principal 112 MP, vidéo 4K, Dolby Vision, charge rapide...)
- Samsung Galaxy A56 5G - 128 Go Gris à 374 € avec le code 25DES249 (6,7" Super AMOLED FHD+ 120Hz, Gorilla Glass Victus+, 50MP + 12MP + 5MP, 5 000mAh, IP67, fonction Entourer pour chercher, Wi-Fi 6...)
- POCO F7 Ultra - 256 Go Noir à 474,98 € avec le code 25DES249 (6,67" Flow AMOLED 2K 120Hz, Snapdragon 8 Elite 3 nm, 5300 mAh, HyperCharge filaire 120W et sans fil 50W, IP68, triple caméra 50MP avec OIS, processeur graphique VisionBoost D7...)
- Samsung Galaxy S24 - 128 Go Noir à 581,97 € avec le code 25DES249 (6,2" Dynamic AMOLED 120Hz, Exynos 2400 octa-core jusqu'à 3,1 GHz, 50MP, vidéo 8K, 4000 mAh, IP68, WiFi 6E)
- iPhone 16 - 128 Go Noir à 774 € avec le code 25DES249
➡️ Pour explorer tout le catalogue, rendez-vous directement sur la page dédiée au Black Friday Cdiscount.
