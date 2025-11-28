PC portable gaming HP Omen 16-ap0034nf
Son écran 16 pouces 2,5K à 240 Hz repose sur une dalle IPS 100 % sRGB, offrant une fluidité remarquable et une excellente précision des couleurs.
Le PC s’appuie sur un processeur Ryzen AI 7 350 à 8 cœurs, capable de monter jusqu’à 5 GHz en mode Turbo, assisté 16 Go de RAM DDR5 pour garantir une réactivité exemplaire, même en multitâche intensif. La carte graphique RTX 5070 8 Go assure des performances de haut niveau dans les jeux récents comme dans les applications de création avancées. Le stockage SSD rapide de 512 Go permet des temps de chargement très courts et un accès instantané à vos fichiers.
La présence de FreeSync garantit une image fluide sans déchirures. Côté connectivité, il embarque le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4 et également des technologies audio immersives telles que DTS:X Ultra, HP Audio Boost, deux haut-parleurs intégrés et l’expertise HyperX, assurant un rendu sonore puissant et précis
Le PC est livré sans Windows.
Vous pouvez retrouver le HP Omen 16-ap0034nf à 1 249,99 € grâce au code PC50 en ce moment sur Cdiscount.
