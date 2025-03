La firme Blue Origin fondée par Jeff Bezos explore le nouveau secteur du tourisme spatial grâce au lanceur réutilisable New Shepard qui se propose d'emmener en très haute atmosphère des gens connus et moins connus pour une expérience en vol suborbital.

Des investisseurs, des milliardaires et des personnalités ont déjà tenté cette expérience, dont William Shatner, le capitaine Kirk de Star Trek, mais la prochaine mission NS-31 aura une saveur particulière puisqu'elle sera composée d'un équipage exclusivement féminin.

Une star du show-biz en guest

Pour cette mission qui sera tentée au printemps, on trouvera des entrepreneuses, des scientifiques, une journaliste, une productrice de film...et une star internationale.

Cette fois-ci, ce n'est pas en référence à l'univers de Stark Trek puisque la prochaine personnalité qui goûtera aux joies du vol suborbital ne sera autre que la chanteuse Katy Perry, artiste aux 115 milliards de streams et Ambassadrice de bonne volonté de l'Unicef.

Ce nouvel équipage féminin est annoncé quelques jours seulement après le succès de la mission NS-30 qui a embarqué 6 personnes dont l'une a demandé à ne pas être nommée.

La mission précédente, NS-29, était partie sans équipage à bord mais avec un ensemble d'instruments de la NASA avec pour ambition de tester leur fonctionnement dans un environnement simulant la gravité lunaire et obtenir de précieuses données en vue du retour des humains sur la Lune dans le cadre du programme Artemis.

Apesanteur et vue imprenable

Avec la prochaine mission NS-31, Katy Perry et ses compagnes d'aventure pourront goûter à l'antichambre de l'espace en évoluant pendant une grosse dizaine de minutes à plus de de 100 kilomètres d'altitude, au niveau de la ligne de Karman, considérée comme la frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace.

Elles pourront goûter aux joies de la micro-gravité et du paysage époustouflant de la Terre vue d'en haut grâce aux baies de la capsule, avant de redescendre en douceur, portée par des parachutes.

Au-delà de l'image idyllique des mines réjouies des visiteurs de la haute atmosphère et de la promotion pour le tourisme spatial, Blue Origin pense aussi à sa rentabilité. La firme a annoncé se séparer de 10% de ses effectifs, malgré le succès, pas totalement complet, du vol inaugural de son lanceur New Glenn dans le cadre de la mission NG-1.

Ce dernier devait initialement prendre la direction de la planète Mars et y envoyer deux sondes de la NASA mais le vol inaugural a finalement consister à placer une grosse charge utile en orbite terrestre, New Glenn étant un lanceur lourd qui pourra contribuer à l'expansion spatiale de l'humanité.