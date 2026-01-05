À l'occasion du CES 2026 de Las Vegas, le géant allemand a dévoilé une mise à jour majeure pour son « Smart System » qui équipe de très nombreux vélos à assistance électrique. Loin d'être un simple gadget, cette nouvelle fonctionnalité s'attaque directement à la rentabilité du vol en créant une « tache numérique » indélébile sur les composants subtilisés. Elle vient compléter un arsenal de sécurité déjà existant, composé des systèmes eBike Lock et Battery Lock, mais avec un avantage de taille : elle est entièrement gratuite.

Comment fonctionne ce marquage numérique antivol ?

Le principe repose sur une intégration profonde au sein de l'écosystème Bosch. Chaque composant clé d'un vélo, comme le moteur, la batterie ou l'écran, est enregistré et associé numériquement au profil de son propriétaire. Lorsqu'une victime déclare le vol via son application eBike Flow, l'information est instantanément propagée à l'échelle mondiale.

Bosch Battery Lock, un système de sécurité qui marque numériquement les composants du VAE et les verrouille en cas de vol, les rendant inutilisables et invendables.



Cette déclaration centralisée a des effets immédiats. Le marquage numérique devient visible par tous les acteurs de l'écosystème. Seul le profil utilisateur légitime peut supprimer ce statut, garantissant que le matériel reste identifié comme volé tant qu'il n'est pas restitué. Cette traçabilité vise à compliquer drastiquement la circulation des biens volés sur le marché de l'occasion.

Quelles sont les conséquences concrètes pour un vélo déclaré volé ?

Une fois le statut « volé » activé, le cerveau du vélo se verrouille partiellement. Il devient impossible d'effectuer des mises à jour logicielles ou de personnaliser les modes d'assistance. Bien que le moteur soit déjà bloqué par la fonction eBike Lock, cette couche de protection supplémentaire rend le vélo beaucoup moins attractif pour un nouvel acquéreur potentiel.

Plus important encore, le système alerte activement les professionnels. Si un revendeur connecte un vélo volé à son logiciel de diagnostic, le DiagnosticTool de Bosch, une alerte s'affiche immédiatement sur son écran. De même, un acheteur d'occasion prudent peut vérifier le statut du vélo en tentant de s'y connecter avec l'application devant le vendeur, exposant ainsi toute tentative de fraude. Les VAE volés deviennent ainsi pratiquement invendables.

Bosch eBike Lock, un système qui verrouille l’assistance électrique du vélo : sans le

smartphone ou la clé numérique du propriétaire, le moteur ne fonctionne pas.



Quelle est la finalité de cette stratégie de sécurité intégrée ?

En rendant son système gratuit et accessible via une simple mise à jour, Bosch cherche à généraliser cette protection pour créer un véritable effet dissuasif. L'idée est de faire baisser drastiquement la balance bénéfice-risque pour les voleurs. Si voler un vélo équipé par Bosch devient un risque sans aucune récompense financière possible, l'intérêt même de l'acte disparaît.

Cette approche s'inspire directement du modèle mis en place par Apple, avec le verrouillage iCloud pour les iPhones volés. Bosch applique cette logique au monde du cycle, en liant définitivement le matériel à l'identité numérique de son propriétaire. La protection est également pensée pour les professionnels, comme les loueurs ou les gestionnaires de flottes, qui pourront désactiver à distance l'assistance électrique, rendant un vélo lourd particulièrement difficile à déplacer. En s'attaquant à la racine du problème, la rentabilité du vol, Bosch espère assainir durablement le marché.