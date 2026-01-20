Bouygues Telecom frappe fort en ce début d’année avec une offre "duo" qui redéfinit le rapport performance-prix. En associant son nouveau forfait mobile à sa box internet ultra-rapide, l'opérateur permet de diviser presque par deux sa facture mobile tout en profitant du meilleur de la technologie actuelle.

Le forfait mobile : 80 Go avec la 5G de Bouygues à prix cassé

Le cœur de cette opportunité réside dans le tarif préférentiel appliqué au forfait mobile pour les clients box.

➡️ Prix avec la Pure Fibre : seulement 4,99 €/mois pendant 12 mois (au lieu de 8,99 €).



➡️ Data en France métropolitaine : 80 Go en 5G/4G.

➡️ Data en Europe et dans les DOM : 35 Go.

➡️ Appels, SMS et MMS : illimités en France métropolitaine



➡️ Sans engagement : vous conservez une liberté totale, même avec ce tarif réduit.

La Pure Fibre : le "super flux" sans superflu

Pour bénéficier de ce forfait mobile à moins de 5 €, il suffit de l'associer à la B&YOU Pure Fibre. Cette box a été conçue pour ceux qui veulent une connexion ultra-rapide sans payer pour des services TV ou de téléphonie fixe qu'ils n'utilisent plus.

➡️ Vitesse record : jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité XGS-PON).



➡️ Wi-Fi 7 inclus : la box intègre la dernière norme Wi-Fi 7 pour une stabilité maximale et une latence réduite, même avec de nombreux appareils connectés.



➡️ Prix fixe : proposée à 24,99 €/mois, l'offre Pure Fibre a l'avantage de ne pas augmenter après la première année.

Le bonus IA : Perplexity Pro offert pendant 1 an

C'est la surprise de cette offre combinée : Bouygues Telecom offre 12 mois d'abonnement à Perplexity Pro (une valeur d'environ 260 €).

Perplexity Pro est un moteur de recherche basé sur l'IA qui permet d'obtenir des réponses précises et sourcées. En tant qu'abonné, vous accédez aux meilleurs modèles (GPT-4o, Claude 3) et pouvez analyser des documents ou générer des images gratuitement pendant un an.

Pourquoi choisir cette offre combinée ?

Le calcul est simple : pour un total de 29,98 €/mois (24,99 € pour la fibre + 4,99 € pour le mobile), vous disposez de l'équipement internet le plus moderne du marché et d'un forfait 5G complet.

Bon à savoir : Bouygues Telecom facilite l'activation si vous conservez votre numéro actuel.

