Habituellement réservées aux forfaits "Premium" (Max) chez Orange, les dernières technologies comme le WiFi 7 et des débits élevés arrivent ici dans l'offre cœur de gamme "Livebox Fibre". Pour 29,99 €/mois la première année, vous accédez à la toute nouvelle Livebox S, compacte et puissante.

Les caractéristiques de l'offre

➡️ Prix : 29,99 €/mois pendant 12 mois, puis 42,99 €/mois.

➡️ Engagement : 12 mois.

➡️ Changement d'opérateur : remboursement jusqu’à 150 € des frais de résiliation facturés par votre ancien opérateur.

➡️ Frais de mise en service : 49 €

Internet et matériel : le point fort

➡️ Équipement : nouvelle Livebox S avec écran tactile, pour une connexion facile via QR Code.

➡️ Technologie : compatible WiFi 7.

➡️ Débits : jusqu'à 2 Gbit/s partagés en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi.

Télévision et divertissement

Vous bénéficiez d'un décodeur TV Ultra HD 4K avec 200 chaînes incluses.

Téléphonie

Les appels sont illimités vers les fixes de France, DOM et 110 destinations ainsi que vers les mobiles aux USA et au Canada.

Pourquoi cette offre est-elle particulièrement intéressante ?



Voici quatre raisons pour lesquelles ce forfait se distingue sur le marché actuel :

Le WiFi 7 démocratisé : c'est l'argument numéro 1. Avoir cette technologie (latence réduite, meilleure stabilité) dans une offre à moins de 30 € (la première année) est très rare.



Un changement facilité : avec le remboursement jusqu'à 150 €, Orange couvre largement les frais de coupure de votre ancien contrat (souvent autour de 50 €).



La nouvelle Livebox S : l'écran tactile affichant un QR Code pour se connecter au WiFi sans taper de mot de passe à rallonge est un vrai gain de confort au quotidien.



Un débit solide : avec 2 Gbit/s partagés, c'est largement suffisant pour une famille nombreuse où tout le monde est connecté en même temps.

Est-ce pour vous ?



Cette offre est idéale si vous avez beaucoup d'appareils connectés et que vous souhaitez une connexion fluide (WiFi 7) sans payer le prix fort de l'offre "Max". C'est aussi le moment parfait pour basculer chez Orange si vous étiez bloqué par les frais de résiliation de votre opérateur actuel, puisque l'ODR de 150 € les couvre intégralement.

⚡️Découvrir la Livebox Fibre Orange avec WiFi 7 à 29,99 €/mois pendant 1 an⚡️



