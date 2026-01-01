Le géant chinois BYD va-t-il concevoir des véhicules volants après avoir conquis le segment des véhicules électriques ? Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a enflammé les imaginations.

La réaction est telle que son dirigeant, Li Yunfei, s'est exprimé sur le sujet en évoquant les grands axes stratégiques du groupe.

Une rumeur tenace aux détails bien ficelés

Tout est parti d'une courte vidéo de 12 secondes devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. On y annonçait le lancement imminent d'une voiture volante baptisée Ufly par Yangwang, la marque de luxe de BYD.

Pour donner du crédit à cette information, les auteurs de la rumeur n'ont pas hésité à avancer des détails techniques, comme l'intégration de la technologie de recharge ultra-rapide Megawatt Flash Charging.

Certains articles et publications sont allés encore plus loin, inventant de toutes pièces des vols d'essai prétendument réussis. L'un d'eux aurait même relié les villes de Zhuhai et Shenzhen, soit une distance de 136 kilomètres, en seulement 23 minutes.

Des affirmations audacieuses qui laissaient penser que le projet était non seulement réel, mais aussi à un stade de développement très avancé.

Le démenti formel pour couper court à la spéculation

Face à l'ampleur prise par ces fausses informations, la direction de BYD a dû réagir publiquement. C'est Li Yunfei, directeur général de la marque et des relations publiques du groupe, qui s'est chargé de mettre un terme définitif à la spéculation.

Dans une déclaration claire sur le réseau social Weibo, il a affirmé que le constructeur n'avait « ni plan ni arrangement de ce type ». Ce démenti intervient dans un contexte où BYD se montre de plus en plus ferme face à la désinformation, ayant récemment remporté un procès en diffamation contre des influenceurs.

En appelant à la « retenue face au trafic en ligne », l'entreprise souligne sa volonté de protéger son image et de communiquer sur ses projets réels, loin des fantasmes de certains internautes.

Un marché de la mobilité aérienne déjà bien occupé

Si BYD ne se lance pas dans la course, le ciel est loin d'être vide de concurrents. Le concept de voiture volante électrique, ou eVTOL, est en plein essor en Chine, où plusieurs constructeurs automobiles explorent déjà ce nouveau segment de marché.

Des entreprises, parmi lesquelles des constructeurs automobiles chinois, comme XPeng, via sa filiale Aridge, mais aussi GAC, Chery, FAW Group ou encore Changan Auto ont toutes annoncé des projets concrets.

BYD : des supercars électriques mais pas encore volantes

La stratégie de BYD semble donc bien différente en préférant consolider son avance technologique sur le plancher des vaches. Le constructeur met l'accent sur le déploiement à grande échelle de son système de conduite intelligente God’s Eye sur l'ensemble de ses gammes, y compris les plus abordables.

Alors que ses rivaux regardent vers le ciel, BYD prépare son prochain grand rendez-vous technologique, prévu pour fin février 2026, où de réelles innovations devraient être dévoilées.