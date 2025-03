Depuis plusieurs, la muliplication d'incidents de coupures de câbles sous-marins en Mer Baltique interroge sur la possibilité de sabotages initiés par la Russie pour mettre à l'épreuve la réaction de l'Europe dans le cadre d'un conflit hybride et en représailles aux sanctions économiques liées au conflit avec l'Ukraine.

L'OTAN a décidé de renforcer la surveillance mais les enquêtes menés auprès des navires suspects ne permet pas de tancher entre incidents de navigation et véritables actes malveillants.

Cela n'empêche pas l'Europe d'avoir lancé un plan de renforcement de ces infrastructures stratégiques puisqu'elles constituent l'ossature de l'Internet mondial et maintiennent les communications entre les continents.

La Chine ne cache pas ses capacités d'action sur les câbles sous-marins

La Russie ne serait pas seule à avoir intérêt à couper ces liens en cas de conflit larvé ou ouvert. Alors que les tensions géostratégiques les opposent de plus en plus, la Chine pourrait chercher à couper ces canaux de communication. Taiwan, sous la menace d'une invasion pour reconstituer la Grande Chine, s'inquiète notamment pour des manoeuvres militaires chinoises à proximité de ses infrastructures.

Et peut-être avec raison. La Chine aurait en effet développé un robot coupeur de câbles sous-marins, électriques ou de communications, capable d'intervenir jusqu'à 4000 mètres de profondeur, indique le South Morning China Post.

Le robot serait doté d'une meule diamantée de 15 centinmètre pour trancher dans les différents matériaux des gaines, dont l'acier qui les protège tout en limitant la projection de sédiments et il pourrait résister aux fortes pressions des profondeurs grâce à une coque en alliage de titane.

Il serait conçu pour embarquer sur les bathyscaphes chinois dont les plus performants peuvent descendre jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. Tout comme elle multiplie les missions d'exploration spatiale, la Chine s'intéresse aux profondeurs marines avec des sous-marins et des projets de stations habitables installées à grande profondeur.

La publication chinoise insiste sur le fait que le robot coupeur de câbles a avant tout une vocation d'exploitation des ressources maritimes et d'instrument pour la conquête des fonds marins mais nul doute que les militaires y trouveront aussi un intérêt si le besoin s'en faisait sentir.

Des infrastructures fragiles, bientôt complétées par le satellite

Les nouvelles technologies permettent cependant désormais de détecter des actions mécaniques sur les câbles de fibre optique sous-marins et de détecter précocément les ruptures accidentelles ou volontaires.

Il reste qu'en parcourant tous les océans du monde à des profondeurs parfois accessibles, les câbles sous-marins constituent une ressource sous haute surveillance qui serait sans doute mise rapidement à mal en cas de conflit.

Le projet Waterworth de câble géant prévu par Meta et qui doit faire le tour du monde évite d'ailleurs soigneusement les zones de conflit potentielles et emprunte des itinéraires inédits pour être moins facilement accessible.

D'où l'intérêt grandissant pour des infrastructures alternatives dans l'espace, qu'il sera plus difficile et plus visible de neutraliser. Les capacités ne sont pas les mêmes mais les progrès sont rapides et la tendance des constellations en orbite basse permet d'assurer une couverture globale appréciable...et convoitée.