C'est un virage à 180 degrés pour la machine de guerre commerciale d'Activision. Après des années de sorties rythmées par l'alternance de ses studios, la firme annonce officiellement la fin d'un cycle.

Les joueurs ne verront plus deux épisodes d'une même sous-série, comme Modern Warfare ou Black Ops, sortir coup sur coup. Une décision radicale, directement motivée par les retours critiques et commerciaux du dernier opus, Black Ops 7.

Pourquoi un tel virage stratégique ?

La décision d'Activision n'est pas une surprise, mais une conséquence logique. Elle est la réponse directe à l'accueil glacial réservé à Black Ops 7, qui a souffert d'un lancement qualifié de "décevant", notamment en Europe. Avec une note de 67 sur Metacritic pour sa version PC, le titre se classe parmi les plus mal notés de toute l'histoire de la franchise, un véritable signal d'alarme pour l'éditeur.

Au-delà des critiques, c'est une fatigue des joueurs bien réelle qui a poussé à ce changement. L'enchaînement rapide des reboots de Modern Warfare II (2022) et III (2023), suivi de près par Black Ops 6 (2024) et 7 (2025), a créé un sentiment de répétition et de lassitude au sein de la communauté. L'éditeur a indirectement reconnu ce problème en justifiant sa nouvelle orientation.

Quelle est la promesse pour l'avenir de la licence ?

L'objectif est clair : offrir une "expérience absolument unique chaque année". Fini les suites qui se ressemblent. Call of Duty doit se réinventer à chaque sortie. Pour y parvenir, Activision promet une "innovation significative, pas incrémentale". Une déclaration d'intention forte, même si l'éditeur reste pour l'instant très discret sur la nature concrète de ces futures innovations, préférant attendre "le bon moment" pour en dévoiler davantage.

Ce repositionnement stratégique intervient également dans un contexte concurrentiel plus tendu. L'arrivée de sérieux rivaux comme Battlefield 6 d'EA ou le succès surprise d'Arc Raiders force la franchise à ne plus se reposer sur ses lauriers. La "prochaine ère" de Call of Duty devra surprendre pour conserver sa couronne.

Le support des jeux actuels est-il menacé ?

Que les joueurs se rassurent, ce changement de cap ne signifie pas l'abandon des titres existants. Activision a confirmé que Black Ops 7 continuera de bénéficier du support saisonnier habituel. L'éditeur a même affirmé qu'il ne ménagerait pas ses efforts "jusqu'à ce que Black Ops 7 gagne sa place parmi les meilleurs jeux Black Ops jamais créés".

Pour relancer l'intérêt autour du jeu, une période d'essai gratuite sera lancée dès la semaine prochaine. Elle concernera les modes Multijoueur et Zombies et coïncidera avec un week-end Double XP. Une opération séduction pour tenter de reconquérir une base de joueurs qui a montré des signes clairs d'épuisement face à la formule annuelle de la série.

Foire Aux Questions (FAQ)

La franchise Call of Duty sera-t-elle toujours annuelle ?

Oui, a priori Activision prévoit toujours une sortie majeure chaque année. Le changement porte sur le fait de ne plus sortir deux jeux de la même sous-série (comme Modern Warfare ou Black Ops) deux années de suite afin de garantir plus de diversité.

Quelle est la raison principale de ce changement de stratégie ?

La raison principale est la réception critique et commerciale décevante de Black Ops 7, ainsi que la "fatigue" exprimée par une partie de la communauté de joueurs face au manque d'innovation perçu entre les épisodes consécutifs d'une même série.

Est-ce que l'on sait quel sera le prochain Call of Duty ?

Non, Activision n'a pas encore dévoilé de détails sur le prochain opus. L'éditeur a simplement promis une "innovation significative" et une expérience unique, et communiquera davantage lorsque "le moment sera venu".