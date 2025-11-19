Caméra DJI Osmo Pocket 3

Cette caméra de poche est dotée d'un capteur CMOS 1 pouce qui capture la 4K à 120 i/s. Elle excelle dans toutes les lumières, du crépuscule à l'aube, offrant une clarté exceptionnelle.

Son écran tactile pivotant de 2 pouces facilite le cadrage, que vous filmiez à l'horizontale ou à la verticale.

La stabilisation mécanique sur 3 axes assure une fluidité parfaite. Grâce au suivi automatique, elle maintient votre sujet net en permanence. Filmez en D-Log M 10 bits pour enregistrer plus d'un milliard de couleurs, idéal pour un étalonnage professionnel de vos couchers de soleil.

Vous pouvez retrouver la DJI Osmo Pocket 3 à 399 € au lieu de 429 €, soit une remise de 7 % sur Amazon (prix officiel 539 €).

