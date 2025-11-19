Caméra DJI Osmo Pocket 3
Cette caméra de poche est dotée d'un capteur CMOS 1 pouce qui capture la 4K à 120 i/s. Elle excelle dans toutes les lumières, du crépuscule à l'aube, offrant une clarté exceptionnelle.
Son écran tactile pivotant de 2 pouces facilite le cadrage, que vous filmiez à l'horizontale ou à la verticale.
La stabilisation mécanique sur 3 axes assure une fluidité parfaite. Grâce au suivi automatique, elle maintient votre sujet net en permanence. Filmez en D-Log M 10 bits pour enregistrer plus d'un milliard de couleurs, idéal pour un étalonnage professionnel de vos couchers de soleil.
Vous pouvez retrouver la DJI Osmo Pocket 3 à 399 € au lieu de 429 €, soit une remise de 7 % sur Amazon (prix officiel 539 €).
Pour le Black Friday, on peut également retrouver les offres suivantes :
- PC portable gaming Erazer Deputy P60i à 699,99 € soit -200 € (15,6" FHD, Core i5 12450H, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home)
- TV QLED Hisense 65E7NQ 4K 2024 - 65" à 449,99 € + 9 € en Rakuten Points (vendeur Carrefour)
Ou disponible au même prix directement chez Carrefour
- Friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Dual 8L EZ901AF0 - Blanc à 89,99 € soit -110 € (8L au total, 2 bacs avec synchronisation des cuissons, 6 programmes de cuisson)
- LEGO Ideas 21357 - Disney Pixar Luxo Jr. à 48,99 € (-30%)
- Clients SFR / RED : AirPods 4 avec ANC à 149 € avec le remboursement de 50 €
- Blacksad Under The Skin - PS5 à 10,99 €
- Dead Space - PS5 à 16,24 € (-22%)
- Final Fantasy XVI - PS5 à 19,99 € (-50%)
- Pack Fnac Star Wars Outlaws + Assassin’s Creed Mirage - PS5 à 29,99 € (-63%)
- Final Fantasy VII Rebirth - PS5 à 32,47 €
- Aspirateur laveur Dreame H15 Pro + 2 Solutions nettoyage à 369,99 € soit -43% jusqu'à demain (21 kPa, design plat à 180°, réglage automatique de l'aspiration, autonomie 1h, lavage brosse à 100°C, séchage à 90°C...)
- Aspirateur balai Dyson V15 Origin - Rouge à 449 € soit -35% (200AW, autonomie jusqu'à 1h, technologie auto-démêlante, collecteur 0,54 L)
- CMF Buds Pro 2 - Gris clair à 39,95 € soit -11% (son Hi-Fi, suppression active du bruit hybride, 6 micros HD, audio spatial...)
