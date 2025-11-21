Ne manquez pas les meilleures affaires de l'année ! Cdiscount dévoile son TOP 15 du Black Friday, mêlant high-tech, maison et jouets.

Retrouvez les top ventes comme l'iPhone 14, les AirPods 4, le tricycle évolutif, le lave-linge Continental Edison, l'Airfryer Ninja et le jeu Skyjo.

⏱️ Et ne tardez pas : vous bénéficiez de 15 € de réduction immédiate dès 129 € d'achat, mais cette offre exclusive prend fin ce soir à minuit.

Cdiscount Black Friday Week - code promo

TOP 15 de la Black Friday Week Cdiscount

  1. Jeu de cartes Skyjo à 10,87 €
  2. Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2810e à 29,99 € soit -33% (avec photocopieuse et scanner, jet d'encre couleur, A4, éligible Instant Ink, Bluetooth, Wi-Fi, AirPrint)
  3. Tricycle évolutif 4-en-1 pour enfant 1 à 5 ans - Gris ou rouge à 39,99 € (-20%)
  4. Tapis de course RAOO MIN DK38-AB à 79,99 € soit -60% (moteur 800W, vitesse max 6 km/h, écran LED, inclinaison manuelle, large ceinture de course, roulettes intégrées, jusqu'à 100 kg)
  5. Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU à 99 € soit -44% (7,6L avec double cuve, synchronisation des fins de cuisson, 4 programmes, 2400W)
  6. Trottinette électrique AGILERIDE AS-B1 à 114,99 € avec le code 15DES129 (350W, autonomie 24-34 km, pneus 8,5", vitesse max 31 km/h)
  7. AirPods 4 à 119 € (-13%)
  8. Boîte à histoires audio Toniebox 2 pour enfant + 6 figurines Disney - Bleu à 137,99 € avec le code 15DES129 (aussi disponible au même prix en rose avec 6 figurines princesses Disney)
  9. Samsung Galaxy Tab A9+ - 128 Go 11" WiFi Argent à 138,99 € avec le code 15DES129 + 10% à cagnotter pour les membres (11" FHD 90Hz, 8 MP + 5 MP, Snapdragon 695 octa-core, 7040 mAh, charge rapide 15W, WiFi 5, Bluetooth 5.3, stockage extensible jusqu'à 1 To...)
  10. Aspirateur sans fil Dyson V8 Advanced à 234 € avec le code 15DES129 (jusqu'à 130 AW, autonomie jusqu'à 40 min, collecteur 0,54L)
  11. Lave-linge hublot Continental Edison CELL914IWS à 254,99 € avec le code 15DES129 (9 kg, classe A, 1400 trs/min, moteur induction, 15 programmes, option de lavage à froid...)
  12. iPhone 14 128 Go Noir - Reconditionné excellent état à 269,99 € avec le code 15DES129
  13. Aspirateur robot + balai avec station Ecovacs DEEBOT N20 COMBO à 284 € avec le code 15DES129 (10kPa, double vidange automatique, ZeroTangle 2.0, filtration à 4 niveaux, carte précise TrueMapping avec balayage laser radar 360°...)
  14. Pack Nintendo Switch Néon + Super Mario Galaxy 1 + 2 à 304,99 € avec le code JV20D259
  15. PC portable ASUS Gaming V16 à 584,99 € avec le code 15DES129 (16" WUXGA IPS 144Hz, Core 5 210H, RTX 4050 6 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, sans Windows)

Cdiscount Black Friday Ninja

Parcourez la page de la Black Friday Week Cdiscount pour voir l’intégralité des offres.

Et découvrez aussi nos autres bons plans spécial Black Friday :

➡️ Top 3 du moment : PC portable ASUS Gaming V16, Kindle Colorsoft et HONOR Magic7 Pro

➡️ Black Friday Cdiscount : la PlayStation 5 atteint un prix jamais vu

➡️ Terramaster : du stockage réseau hybride à tarif exceptionnel pour le Black Friday

➡️ Boulanger lance la troisième vague de promos avant le Black Friday