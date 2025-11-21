Ne manquez pas les meilleures affaires de l'année ! Cdiscount dévoile son TOP 15 du Black Friday, mêlant high-tech, maison et jouets.
Retrouvez les top ventes comme l'iPhone 14, les AirPods 4, le tricycle évolutif, le lave-linge Continental Edison, l'Airfryer Ninja et le jeu Skyjo.
⏱️ Et ne tardez pas : vous bénéficiez de 15 € de réduction immédiate dès 129 € d'achat, mais cette offre exclusive prend fin ce soir à minuit.
TOP 15 de la Black Friday Week Cdiscount
- Jeu de cartes Skyjo à 10,87 €
- Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2810e à 29,99 € soit -33% (avec photocopieuse et scanner, jet d'encre couleur, A4, éligible Instant Ink, Bluetooth, Wi-Fi, AirPrint)
- Tricycle évolutif 4-en-1 pour enfant 1 à 5 ans - Gris ou rouge à 39,99 € (-20%)
- Tapis de course RAOO MIN DK38-AB à 79,99 € soit -60% (moteur 800W, vitesse max 6 km/h, écran LED, inclinaison manuelle, large ceinture de course, roulettes intégrées, jusqu'à 100 kg)
- Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU à 99 € soit -44% (7,6L avec double cuve, synchronisation des fins de cuisson, 4 programmes, 2400W)
- Trottinette électrique AGILERIDE AS-B1 à 114,99 € avec le code 15DES129 (350W, autonomie 24-34 km, pneus 8,5", vitesse max 31 km/h)
- AirPods 4 à 119 € (-13%)
- Boîte à histoires audio Toniebox 2 pour enfant + 6 figurines Disney - Bleu à 137,99 € avec le code 15DES129 (aussi disponible au même prix en rose avec 6 figurines princesses Disney)
- Samsung Galaxy Tab A9+ - 128 Go 11" WiFi Argent à 138,99 € avec le code 15DES129 + 10% à cagnotter pour les membres (11" FHD 90Hz, 8 MP + 5 MP, Snapdragon 695 octa-core, 7040 mAh, charge rapide 15W, WiFi 5, Bluetooth 5.3, stockage extensible jusqu'à 1 To...)
- Aspirateur sans fil Dyson V8 Advanced à 234 € avec le code 15DES129 (jusqu'à 130 AW, autonomie jusqu'à 40 min, collecteur 0,54L)
- Lave-linge hublot Continental Edison CELL914IWS à 254,99 € avec le code 15DES129 (9 kg, classe A, 1400 trs/min, moteur induction, 15 programmes, option de lavage à froid...)
- iPhone 14 128 Go Noir - Reconditionné excellent état à 269,99 € avec le code 15DES129
- Aspirateur robot + balai avec station Ecovacs DEEBOT N20 COMBO à 284 € avec le code 15DES129 (10kPa, double vidange automatique, ZeroTangle 2.0, filtration à 4 niveaux, carte précise TrueMapping avec balayage laser radar 360°...)
- Pack Nintendo Switch Néon + Super Mario Galaxy 1 + 2 à 304,99 € avec le code JV20D259
- PC portable ASUS Gaming V16 à 584,99 € avec le code 15DES129 (16" WUXGA IPS 144Hz, Core 5 210H, RTX 4050 6 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, sans Windows)
Parcourez la page de la Black Friday Week Cdiscount pour voir l’intégralité des offres.
