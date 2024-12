La Chine a de grandes ambitions spatiales et elle multiplie les missions autour de la Terre, vers la Lune et même plus tard vers la planète Mars. Le nombre de lancements s'accélère mais elle manque encore de lanceurs réutilisables comme ceux de SpaceX et ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy.

En attendant les premiers modèles réutilisables préparés par plusieurs enreprises chinoises l'an prochain, la Chine vient de réaliser le premier tir de son lanceur medium Longue Marche 12 qui prépare les prochaines étapes de ses grands programmes spatiaux.

Longue Marche 12, le lanceur pour mégaconstellations

Capable de transporter jusqu'à 12 tonnes de charge utile en orbite basse ou 6 tonnes en orbite héliosynchrone (pour de gros satellites de télécommunications et d'observation), le nouveau lanceur modulable de 62 mètres de haut doté de nouveaux moteurs YF-100K (4 exemplaires installés sur l'étage principal) pourrait être essentiel pour la mise en place des différentes mégaconstellations de satellites LEO voulues par la Chine ces prochaines années, comme Guowang et Thousand Sails qui doivent remplacer Starlink au-dessus du pays.

Décollage de Longue Marche 12 (credit : CNSA)

Le lanceur n'est pas encore réutilisable mais des projets en ce sens pourrait faire émerger une telle version plus tard, ce qui permettra d'accélérer la cadence des lancements.

Le tir du lanceur Longue Marche 12 est inaugural à plus d'un titre puisque c'est aussi la première fois que le spaceport de Hainan est utilisé pour une mise en orbite, constituant un premier port spatial commercial.

Première utilisation du spaceport de Hainan

La position de ce site de lancement à proximité de la ville de Wengchang permet de placer en orbite de plus lourdes charges utiles tout en consommant moins de carburant.

Premier décollage de Longue Marche 12 (credit : Xinhua)

Il pourra également favoriser le retour d'éléments réutilisables à leur point de départ, qu'il s'agisse d'atterrissages en douceur ou de récupération en mer à proximité. Doté de deux pas de tir, le site devrait servir à faire décoller un lanceur Longue Marche 8 de nouvelle génération avant la fin de l'année, pour une capacité à terme de 16 lancements par an.

Le tir du lanceur Longue Marche 12 correspond au 59ème lancement chinois depuis le début de l'année. Alors que l'on aborde le mois de décembre, le pays est encore loin des 70 tirs espérés, alors que SpaceX a déjà franchi à elle seule le cap des 100 lancements en octobre grâce à ses lanceurs réutilisables.

Equivalent des lanceurs de SpaceX, mais aussi de la constellation Starlink et jusqu'au vaisseau spatial réutilisable Starship...la Chine est encore derrière les Etats-Unis mais elle avance très rapidement.

Ses dernières missions lunaires ont constitué des premières mondiales en investissant la face cachée de la Lune et en ramenant des échantillons de sol lors de la mission Chang'e-6. Elle pourrait même aller plus vite que la NASA en assurant le retour sur Terre pour la première fois d'échantillons de sol martien vers 2030.