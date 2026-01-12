Microsoft a lancé sa première build de l'année pour les testeurs de Windows 11, la build 26220.7535, et la direction prise par la société américaine se confirme : l'ère de l'intelligence artificielle est en marche forcée.

La firme de Redmond ne se contente plus de proposer son assistant comme une application à part ; elle l'infuse directement au cœur du système d'exploitation. L'objectif est de rendre l'IA omniprésente, transformant radicalement l'expérience utilisateur, parfois sans son consentement explicite.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités concrètes ?

La nouveauté la plus notable est l'extension d'une fonction d'accessibilité majeure. Le Narrateur peut désormais s'appuyer sur Copilot pour décrire une image présente à l'écran sur n'importe quel PC Windows 11, une capacité jusqu'ici réservée aux coûteux PC Copilot+. En pressant simplement les touches Narrateur + Ctrl + D, les utilisateurs malvoyants obtiennent une description détaillée générée par l'IA, sans nécessiter de matériel spécifique comme un NPU.

En parallèle, une autre fonctionnalité s'invite dans la barre des tâches : "Share with Copilot". En survolant une application ouverte, l'utilisateur peut choisir de partager la fenêtre avec l'assistant pour qu'il analyse son contenu et propose une aide contextuelle. L'idée est de fluidifier l'interaction, mais elle implique de laisser l'IA "voir" ce que vous faites, qu'il s'agisse d'un email ou d'un document de travail.

Cette omniprésence de l'IA pose-t-elle des risques ?

Cette intégration agressive n'est pas sans soulever des inquiétudes. Le principal problème réside dans les risques pour la vie privée. La fonction "Share with Copilot" est activée par défaut, poussant les utilisateurs vers un partage d'informations avec une IA dont le traitement des données reste dans le brouillard du cloud. Tout ce qui est visible dans la fenêtre partagée, y compris des informations sensibles, est potentiellement analysé.

Cette démarche rappelle la vive controverse Recall, une autre fonctionnalité IA qui capturait des captures d'écran de l'activité de l'utilisateur. Face au tollé, Microsoft avait dû reculer. Pour ceux qui s'inquiètent, il est heureusement possible de désactiver la fonctionnalité de partage via les paramètres de la barre des tâches (Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches). De plus, les administrateurs IT auront désormais la possibilité de désinstaller l'application Copilot sur les appareils gérés sous certaines conditions.

Que prépare Microsoft pour l'avenir de Copilot ?

Microsoft ne compte pas s'arrêter là. Des observateurs attentifs ont repéré un bouton invisible dans la barre de navigation de l'Explorateur de fichiers des dernières versions de test. Bien qu'encore inactif, des indices dans le code suggèrent qu'il est destiné à lancer une fonction "Chat with Copilot" directement depuis le gestionnaire de fichiers.

Cette évolution marquerait un pas de plus vers une expérience plus intégrée, bien plus poussée que la simple option "Demander à Copilot" disponible actuellement dans le menu contextuel. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de poser des questions sur leurs fichiers directement dans leur environnement de travail, transformant le File Explorer en une interface conversationnelle. La question reste de savoir si cette commodité se fera, encore une fois, au détriment du contrôle de l'utilisateur.

Foire Aux Questions (FAQ)

La description d'images par Copilot nécessite-t-elle un PC spécial ?

Non, cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 via l'application Narrateur. Elle ne requiert plus un PC "Copilot+" équipé d'une puce NPU (Neural Processing Unit) dédiée à l'IA.

Peut-on désactiver l'intégration de Copilot dans la barre des tâches ?

Oui, il est possible de désactiver la fonctionnalité "Share any window from my taskbar with Copilot". Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans la section Personnalisation et enfin dans les comportements de la Barre des tâches.

Les administrateurs peuvent-ils désinstaller Copilot ?

Oui, Microsoft a ajouté une nouvelle politique pour les éditions Windows 11 Pro, Enterprise et EDU. Elle permet aux administrateurs IT de désinstaller l'application Copilot sur les appareils gérés, notamment si celle-ci n'a pas été utilisée récemment par l'employé.