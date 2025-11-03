Fatigué des bloqueurs d'applications et des limites de temps d'écran que vous ignorez systématiquement ? L'entreprise Matter Neuroscience propose une approche radicale et physique pour combattre l'addiction au smartphone. Sa solution : une coque pour iPhone pesant 2,7 kg. Surnommée la "6 Pound Phone Case", cet accessoire en acier inoxydable vise à rendre l'utilisation de l'appareil si pénible que vous n'aurez d'autre choix que de le poser.

Une approche physique contre la fatigue numérique

L'idée vient de Logan Ivey, co-fondateur de Matter Neuroscience. Après avoir constaté l'échec des solutions logicielles basées sur la volonté, il s'est tourné vers la gravité. Le concept n'est pas numérique, il est physique. Avec un poids de 2,7 kg, les bras fatiguent vite. Cette fatigue agit comme une boucle de rétroaction, brisant le "scroll" infini. L'objectif est de garder les fonctionnalités du téléphone (GPS, e-mails) mais de rendre leur accès contraignant. « Au départ, c’était une blague, mais après l’avoir essayé, nous avons apprécié les résultats », explique l'entreprise, qui note « une réduction significative du temps passé devant les écrans ».

Un design dissuasif inspiré des années 80

La coque transforme l'iPhone en un véritable lingot d'acier, rappelant l'esthétique "brique" des téléphones des années 1980 et 90. Son encombrement rend impossible de le glisser dans une poche, obligeant à le transporter dans un sac, comme un ordinateur. C'est la fin du "doomscrolling" aux toilettes ou des notifications fantômes. Pour s'assurer que l'utilisateur ne cède pas à l'impulsion, le retrait est volontairement complexe :

La coque est composée de deux plaques d'acier.

Un utilisateur doit utiliser une clé Allen pour dévisser l'ensemble.

« Il n’est pas impossible de le retirer, mais c’est suffisamment fastidieux pour vous dissuader de l’abandonner », précise Matter Neuroscience.

Un tarif aussi lourd que l'objet

Cette solution radicale est actuellement proposée sur Kickstarter à un tarif de 210 dollars (environ 200 euros). Face à ce prix qui peut sembler exorbitant pour un accessoire, l'entreprise affirme qu'il s'agit d'une vente « à prix coûtant ». La fabrication de précision et les taxes sur l'acier inoxydable représenteraient à eux seuls 190 dollars par unité. La campagne, qui vise 65 000 euros, a déjà récolté plus de 15 000 euros et dispose encore de près de 40 jours.

Une compatibilité étendue et un coup marketing

La coque est compatible avec une large gamme d'appareils, des iPhone 13 jusqu'aux futurs iPhone 17, incluant les versions Pro et Pro Max. Si l'objet fait sourire, cette campagne insolite sert aussi à promouvoir l'autre produit de Matter Neuroscience : une application iOS axée sur le bien-être, conçue pour « comprendre vos émotions positives ». Le créateur, Logan Ivey, allègue que cette coque a réduit son propre temps d'écran de moitié, passant de plus de 4h30 à environ 2h20 par jour.