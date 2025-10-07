À l’occasion des Jours Flash Prime Amazon, Crucial (Micron) propose plusieurs de ses références à prix réduit : en voici quelques-unes.
RAM Crucial
SSD externes portables Crucial
- Crucial X9 - 2 To à 122,99 € soit -5% (jusqu’à 1 050 Mo/s, USB-C 3.2)
- Crucial X10 Pro - 2 To (Or) à 189,99 € soit -10% (jusqu’à 2 100 Mo/s, USB-C 3.2, IP55)
- Crucial X10 - 4 To (Bleu Mat) à 279,99 € soit -14% (jusqu’à 2 100 Mo/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65)
- Crucial X10 - 8 To (Bleu Mat) à 539,99 € soit -7% (jusqu’à 2 100 Mo/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65)
SSD internes Crucial
- Crucial P310 PCIe Gen4 NVMe M.2 - 2 To à 125,99 € soit -13% (avec dissipateur, jusqu’à 7 100 Mo/s, compatible PS5)
- Crucial P510 PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 - 2 To à 151,99 € soit -12% (jusqu'à 10 000 Mo/s)
- Crucial T710 PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 - 2 To à 211,99 € soit -13% (jusqu'à 14 500 Mo/s)
Et découvrez aussi nos autres bons plans spécial Jours Flash Prime avec :