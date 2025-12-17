La rumeur était persistante, elle est désormais une information concrète. Le studio qui a ressuscité la licence avec brio a bien lancé la production de sa nouvelle itération. Loin des annonces en grande pompe, la confirmation provient d'une source on ne peut plus sérieuse : le dernier bilan financier de l'entreprise.

Quelle est la date de sortie exacte et l'état d'avancement du projet ?

Le document financier de Dambuster est équivoque : le studio table sur une fenêtre de sortie située au premier semestre 2028. Cela positionne la durée totale du projet à environ cinq ans, un calendrier ambitieux mais réaliste. Le projet en est encore à ses "premiers stades", mais les éléments fondamentaux comme les mécaniques de jeu, l'histoire et la conception du monde ouvert progressent à un bon rythme.

Dambuster Studios' financial statements are out (as of March 2025)

The company employed 194 employees

Dead Island 3 is in development

The current predicted release window for the project is Q1/2 2028 pic.twitter.com/FOHOitH3nD — Timur222 (@bogorad222) December 16, 2025

Actuellement, 194 employés sont mobilisés sur le Dead Island 3, qui est désormais un projet prioritaire. Le studio semble capitaliser sur l'élan positif de Dead Island 2 pour assurer un processus de création plus serein et maîtrisé, une différence notable par rapport à l'arlésienne qu'était le second opus.

Pourquoi Dambuster Studios a-t-il la confiance de l'éditeur ?

Il faut se souvenir du parcours de Dead Island 2. Considéré pendant des années comme une vaste blague de l'industrie, le projet est passé entre plusieurs mains avant d'atterrir chez Dambuster Studios. Contre toute attente, le studio a non seulement sorti le jeu vidéo, mais il a aussi récolté de bonnes critiques et des ventes solides, dépassant les 3 millions d'exemplaires.

Ce succès a cimenté la confiance de l'éditeur, Deep Silver. Dambuster a prouvé sa capacité à gérer une licence complexe et à livrer un produit fini de qualité. Lancer une suite est donc la décision logique, le studio étant désormais vu comme le gardien légitime de la franchise. Le bilan financier, bien que montrant des bénéfices en baisse par rapport à l'année de sortie du 2, reste solide et permet d'envisager l'avenir sereinement.

Que peut-on attendre de cette nouvelle itération ?

Si les détails sur le cadre de la suite restent secrets, une première information a filtré : le retour de Jacob, l'un des protagonistes appréciés de Dead Island 2. Ce choix suggère une continuité narrative évidente. Les joueurs peuvent s'attendre à une évolution de l'expérience de survie et d'horreur, avec des attentes forcément élevées après le succès du précédent volet.

Le studio a déjà indiqué que les testeurs QA seront mobilisés dès qu'ils auront terminé leur travail sur les portages de Dead Island 2 pour Amazon Luna et Mac. Cela témoigne d'une organisation méthodique, visant à ne laisser aucun détail au hasard pour ce qui est désormais leur projet prioritaire, avec un développement qui s'annonce plus stable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dead Island 3 est-il officiellement confirmé ?

Oui, le développement a été confirmé via le rapport fiscal de Dambuster Studios, qui a également donné une fenêtre de sortie.

Quand sortira Dead Island 3 ?

La sortie est actuellement prévue pour le premier semestre 2028.

Quel studio développe le jeu ?

C'est Dambuster Studios, le même studio qui a développé avec succès Dead Island 2.