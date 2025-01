On se souvient de l'arrivée d'Elon Musk à la tête du réseau social Twitter et de la façon dont l'homme d'affaires a allégé ses effectifs en réclamant aux salariés une capacité de travail acharnée et une disponibilité de tous les instants.

La méthode, qui prévoyait même de faire dormir les salariés au bureau, avait été décriée et des centaines de salariés, en opposition avec cette perspective de management brutal, avaient préféré démissionner et aller voir ailleurs.

Le milliardaire avait expliqué sa vision du travail au sein de ce qui est devenu le réseau social X dans un e-mail intitulé "A Fork in the road" dans lequel il demandait aux employés de se donner entièrement à leur travail ou de quitter l'entreprise.

A la croisée des chemins, encore

Quelques années plus tard et fort du soutien de Donald Trump qui l'a mis à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernentale DOGE, les mêmes méthodes et avertissements sont appliqués, alors que le co-responsable qui lui était associé a quitté son poste sur fond de dissensions profondes sur la méthode à employer.

Un e-mail transmis par l'OPM (Office of Personnel Management) portant le même titre "A fork in the road" a été adressé aux fonctionnaires des agences fédérales en réclamant une exigence de qualité dans leur travail, ainsi que de l'efficacité et de la loyauté, ou bien de démissionner.

Elon Musk est chargé de faire réduire les dépenses du gouvernement et une partie de cette mission porte sur la réduction des effectifs. Comme avec ses entreprises, l'homme d'affaires veut donc bousculer sans ménagement le secteur public en laissant neuf jours aux fonctionnaires pour choisir entre rester mais se donner à fond ou faire leurs cartons avec huit mois de salaire en compensation.

CNN évoque ainsi une "muskification" des agences fédérales en appliquant les mêmes méthodes que pour Twitter mais le contexte est toutefois différent. Comme le souligne le média Axios, Elon Musk n'est pas propriétaire des agences qu'il compter régenter et les fonctionnaires peuvent appartenir à des syndicats qui ne resteront potentiellement pas les bras croisés.

Le gouvernement fédéral est-il une entreprise comme les autres ?

Les critiques fusent déjà, notamment de la part d'anciens salariés de Twitter qui y voient une redite des méthodes employées à l'époque (2022, ce qui n'est pas si vieux) tout en soulignant que le gouvernement américain n'est pas une entreprise privée que l'on peut malmener à son gré.

S'il y a une chose qui devrait sans doute faire en premier lieu les frais de cette politique, c'est sans doute tout ce qui touche aux politiques de diversité et d'inclusion dont Donald Trump a promis de débarrasser le pays.

Twitter devenu X a perdu les deux tiers de ses effectifs mais aussi beaucoup de sa valeur, ses politiques de modération et une bonne partie des annonceurs publicitaires, effrayés par les méthodes et craintifs de voir les contenus de leurs clients à proximité de messages problématiques.

Retrouver l'ombre de ces méthodes dans le langage et les intentions similaires de l'e-mail adressé aux fonctionnaires américains inquiète donc sur les perspectives d'assurer les missions de service public en réduisant les effectifs et les financements.