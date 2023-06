Poussé au rachat du réseau social Twitter pour éviter un procès, l'homme d'affaires Elon Musk a dépensé 44 milliards de dollars pour prendre possession du réseau social Twitter avec l'objectif de le transformer afin de mieux correspondre à ses vues sur la liberté d'expression.

La création d'un Twitter 2.0 se fait dans la douleur avec la suppression des deux tiers des effectifs et la fondation d'un nouveau modèle économique pour redonner de la rentabilité à l'entreprise.

Toutefois, l'abandon des équipes de modération et le retour de comptes Twitter problématiques par leur discours ont fait fuir les annonceurs dont beaucoup ne sont pas encore revenus.

Twitter en perte de valeur(s) ?

Dans le même temps, les tentatives de création de revenus réguliers via un programme Twitter Blue semblent faire chou blanc et ne pas attirer les foules, alors que la coche n'est plus un critère de qualité ou de distinction mais seulement un indicateur du paiement de l'abonnement mensuel, ce qui a tôt fait d'entraîner des dérives.

Après avoir agité le spectre d'un risque de faillite du réseau social, Elon Musk avait évoqué une situation financière stabilisée, tout en reconnaissant que l'entreprise ne valait désormais guère plus que la moitié de sa valeur de rachat.

Ce pourrait être en fait encore pire. Selon les propres estimations du fonds Fidelity (qui a fait partie des participants au rachat du réseau social), le réseau Twitter ne vaudrait plus actuellement qu'un tiers de sa valeur de rachat, soit environ 15 milliards de dollars, après les dernières modifications de fonctionnement du réseau social, dont certaines décisions semblent être prises au fil de l'eau, sans réelle stratégie de long terme.

Une nouvelle dirigeante en approche

Le milliardaire consacre pourtant beaucoup de temps à Twitter, ce qui a fait craindre une perte d'engagement pour ses autres entreprises, notamment Tesla, dans un moment charnière pour l'industrie automobile avec l'essor des véhicules électriques vers un marché de masse.

Les résultats et les avancées des entreprises Tesla comme SpaceX font plutôt mentir cette inquiétude, même si Elon Musk a annoncé avoir trouvé une dirigeante pour prendre sa suite à la tête de Twitter, et qui serait Linda Yaccarino, directrice de la publicité chez NBCUniversal, l'homme d'affaires conservant dans le même temps une position importante dans l'organigramme.

Il reste à voir si cela rassurera quelque peu les marchés sur l'avenir de Twitter et sa capacité à se renouveler sans dépasser certaines bornes de la modération. Sa sortie du code européen de bonnes pratiques des réseaux sociaux n'est pas franchement rassurante sur ce point.

En voulant faire cavalier seul et s'affranchir des pratiques de régulation et de modération, Elon Musk prend le risque de voir Twitter sanctionné voire écarté de certains marchés, dont la France.