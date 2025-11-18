Moniteur de fréquence cardiaque Garmin HRM 600 (XS-S)

Il se distingue par sa connectivité étendue, capable de transmettre des données en temps réel non seulement vers les montres connectées Garmin et les compteurs de vélo Edge, mais aussi vers divers appareils de fitness compatibles et des applications tierces comme Tacx Training.

Lorsqu'il est couplé à une montre compatible, il devient un outil d'analyse technique précieux en fournissant des dynamiques de course avancées, incluant la perte de vitesse d'impact au sol pour mesurer le ralentissement à chaque foulée, l'oscillation verticale ainsi que l'équilibre du temps de contact au sol.

Le moniteur s'adapte à toutes les disciplines, y compris celles où le port d'une montre est impossible comme les sports d'équipe ou les arts martiaux. Dans ces situations, le HRM 600 enregistre de manière autonome la fréquence cardiaque, les calories, la vitesse et la distance, pour ensuite synchroniser toutes ces informations directement sur l'application Garmin Connect via votre smartphone.

Cette mémoire interne est également mise à profit pour la natation, où les données sont stockées puis transférées une fois l'activité terminée, tandis que pour la course en salle ou sur tapis, le moniteur est capable d'envoyer l'allure et la distance directement à votre montre.

Au-delà de l'entraînement pur, le moniteur assure un suivi quotidien en comptabilisant vos pas, les calories brûlées et les minutes intensives, garantissant que vos statistiques de santé sont mises à jour uniformément sur tous vos appareils.

Conçu pour l'endurance, il dispose d'une batterie rechargeable offrant jusqu'à deux mois d'autonomie et bénéficie d'une conception robuste étanche jusqu'à 5 ATM. L'ergonomie a été soignée avec une sangle confortable et lavable en machine, ainsi qu'un voyant LED pratique pour vérifier l'état de la batterie et le fonctionnement de l'appareil d'une simple pression sur un bouton.

Vous pouvez retrouver le moniteur Garmin HRM 600 (taille XS-S) à 99,99 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 169,99 €).





Beaucoup d'autres bons plans sont à saisir pour ce Black Friday, à savoir :

Et pour terminer, retrouvez notre top 3 des promos d'aujourd'hui (casque Bowers & Wilkins Px7 S2e, siège gaming Razer Tarok Essentials X Cloth et projecteur ETOE Seal Pro), les offres globales des Black Days HUAWEI et du Black Friday Fnac-Darty, sans oublier la vente flash LEGO Fnac qui offre -30% de réduction pendant 48h.