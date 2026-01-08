NRJ Mobile propose en ce moment un forfait de 100 Go qui cible précisément l'équilibre entre confort numérique et économies. C'est l'offre idéale pour profiter de la 5G sur le réseau Bouygues Telecom sans financer des gigaoctets superflus qui dorment en fin de mois.

Mais attention : ce forfait est une "Série Limitée" disponible uniquement jusqu'au 13 janvier inclus !

Le tarif

Prix : 6,49 €/mois .

. Engagement : aucun (liberté totale de changer d'opérateur à tout moment).

Carte SIM : seulement 1 € à la souscription (ou offerte si vous achetez un téléphone simultanément).

Les services inclus

Data en France : 100 Go en 5G (débit réduit au-delà).

(débit réduit au-delà). Data en Europe/DOM : 22 Go inclus (en plus de l'enveloppe France).

(en plus de l'enveloppe France). Appels : illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine.

SMS/MMS : illimités en France métropolitaine.

Réseau : Bouygues Telecom.

Les points forts à retenir

➡️ La 5G incluse : à moins de 7 €, l'accès au réseau 5G est un avantage majeur pour la rapidité de navigation.



➡️ Aucun hors-forfait : une fois les 100 Go consommés, la connexion passe en débit réduit. Vous ne payez jamais plus que votre abonnement de base pour votre consommation internet.



➡️ Usage à l'étranger : les appels, SMS et MMS sont illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France, avec une enveloppe dédiée de 22 Go pour vos voyages.



➡️ Frais d'activation réduits : la carte SIM à 1 € est l'une des moins chères du marché (souvent facturée 10 € ailleurs).

> Note importante : cette offre est à durée limitée. Si vous souhaitez conserver votre numéro actuel, n'oubliez pas de vous munir de votre code RIO (obtenu en appelant le 3179).

D’autres offres attractives sont actuellement proposées par les opérateurs concurrents, notamment :