Si vous avez l'impression de toujours surveiller votre consommation de données ou que vous payez trop cher pour un service limité, Cdiscount Mobile change la donne avec son offre limitée.

Pour moins de 8 € par mois, vous accédez à une enveloppe de données conséquente, le tout sans la moindre contrainte d'engagement. Que vous soyez un grand consommateur de streaming, un adepte du partage de connexion ou un voyageur régulier en Europe, cette série limitée jusqu'au 13 janvier a été conçue pour offrir un maximum de confort à un prix défiant toute concurrence.

Une enveloppe internet massive



Profitez de 250 Go de données mobiles chaque mois depuis la France métropolitaine. Si vous dépassez cette limite, le débit est simplement réduit, mais aucun frais caché ne s'applique.

La liberté à l'étranger



Même en déplacement, vous restez connecté. Le forfait inclut 25 Go de data en 4G utilisables depuis 38 destinations, comprenant les 27 pays de l'Union Européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, ainsi que 8 destinations en Outre-mer.

Communications illimitées



Les appels, SMS et MMS sont illimités aussi bien en France métropolitaine que lors de vos voyages au sein de l'Union Européenne et des DOM.

Le prix et la souplesse



Le tarif est fixé à 7,99 € par mois. L'offre est sans engagement, vous restez donc libre de vos mouvements. De plus, la carte SIM est actuellement en promotion à 1 € seulement, contre 10 € habituellement, ce qui rend l'activation de votre ligne presque gratuite.

À qui s'adresse ce forfait ?



Principalement aux hyper-connectés et aux utilisateurs nomades qui ne veulent plus dépendre du Wi-Fi. Avec une enveloppe massive de 250 Go, il est idéal pour ceux qui consomment beaucoup de vidéo en streaming, les joueurs sur mobile, ou encore les professionnels et étudiants qui utilisent régulièrement le partage de connexion pour leur ordinateur.

⚡️Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 250 Go 5G à 7,99 €/mois jusqu'au 13/01⚡️



D'autres forfaits intéressants sont disponibles en ce moment chez la concurrence, à savoir :

