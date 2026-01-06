Jusqu’au 25 janvier inclus, La Poste Mobile bouscule le marché de la téléphonie avec une offre promotionnelle très intéressante : -50% sur l’ensemble de ses forfaits sans engagement pendant 6 mois. C'est l'occasion idéale de réduire vos factures sans sacrifier la qualité de votre connexion.

Des prix cassés sur la 5G

La grande nouveauté de cette opération est l'inclusion de la 5G offerte sur tous les forfaits concernés. Voici le détail des tarifs :

➡️ 130 Go 5G : 5,49 €/mois pendant 6 mois puis 10,99 €/mois

➡️ 200 Go 5G : 7,49 €/mois pendant 6 mois puis 14,99 €/mois

➡️ 300 Go 5G : 9,99 €/mois pendant 6 mois puis 19,99 €/mois

Pourquoi choisir un de ces forfaits ?

En plus du tarif réduit, La Poste Mobile ajoute deux arguments de taille pour faciliter votre changement d'opérateur :

1. Sans engagement : vous gardez une liberté totale. Si vous souhaitez changer d'offre après la période promotionnelle, vous pouvez le faire sans frais.

2. Carte SIM offerte : si vous décidez de conserver votre numéro de téléphone actuel (portabilité), les frais de carte SIM sont offerts.

Comment en profiter ?

L'offre est déjà disponible sur le site de La Poste Mobile et dans les bureaux de Poste. Attention, vous avez jusqu'au 25 janvier pour valider votre souscription et bénéficier de ces tarifs préférentiels.

> Rappel : pour conserver votre numéro et obtenir la carte SIM gratuite, munissez-vous de votre code RIO (disponible en composant gratuitement le 3179 depuis votre mobile).

