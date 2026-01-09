Cette offre sans engagement signée Auchan Télécom combine une enveloppe data équilibrée de 100 Go pour la France et une itinérance généreuse de 22 Go pour vos déplacements à l'étranger, le tout pour un prix fixe de seulement 6,99 € par mois.

Elle s'appuie sur la performance du réseau Bouygues Telecom pour vous garantir une connexion fluide, que ce soit pour le streaming HD, le jeu en ligne ou le télétravail, sans aucun risque de hors-forfait grâce au débit réduit au-delà de votre quota.

Le prix et la liberté

➡️ 6,99 € par mois : un tarif fixe, sans condition de durée.

➡️ Sans engagement : liberté de résilier à tout moment sans frais.

➡️ Carte SIM à 1 € : un coût d'activation réduit au minimum (exclusivité web).

La data en France et à l'étranger

100 Go en 4G : utilisables en France métropolitaine sur le réseau Bouygues Telecom. Le débit est ajusté (réduit) au-delà, évitant tout hors-forfait.

22 Go inclus en Europe et DOM : une enveloppe dédiée pour rester connecté lors de vos déplacements (hors Suisse et Andorre).

Appels et messages

Appels illimités : valables en France et depuis l'Europe/DOM.

SMS/MMS illimités : vers la France et au sein des zones mentionnées.

Les garanties de l'offre

➡️ Zéro frais cachés : le système de débit réduit garantit une facturation stable chaque mois.

➡️ Qualité du réseau : profitez de la couverture nationale de Bouygues Telecom, reconnue pour sa fiabilité.

⚡️Découvrir le forfait Auchan Télécom 100 Go 4G à 6,99 €/mois⚡️





