Aujourd'hui, zoom sur "Le Basic" de Coriolis, un forfait sans engagement proposé au tarif de 6,99 € par mois. Avec une enveloppe de 120 Go en 4G / 4G+, vous disposez d'une liberté totale pour le streaming, les réseaux sociaux et le partage de connexion.

En plus de l'internet mobile, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS en illimité en France. Lors de vos déplacements dans l'Union Européenne ou les DOM, votre forfait vous accompagne : les appels et messages restent illimités vers ces zones et la France, et vous disposez de 19 Go de données dédiés à votre usage international.

Enfin, prévoyez un montant de 10 € pour l'activation de votre carte SIM lors de la souscription.

À qui s'adresse ce forfait ?

Le Basic est idéal pour les utilisateurs qui recherchent un équilibre entre budget serré et confort numérique. Il s'adresse particulièrement aux gros consommateurs de réseaux sociaux, de vidéos en streaming ou de jeux en ligne qui souhaitent profiter d'une enveloppe data généreuse sans subir les contraintes d'un engagement. C’est également une solution très pertinente pour les étudiants ou les actifs qui voyagent occasionnellement en Europe et qui veulent garder une maîtrise totale de leur facture mobile.

⚡️Découvrir le forfait Coriolis "Le Basic" 120 Go 4G à 6,99 €/mois⚡️





Voici pour finir d'autres forfaits intéressants à découvrir en ce moment :