Bouygues Telecom se démarque en ce moment avec un forfait 80 Go à 8,99 €/mois sans engagement. Alliant la 5G à une flexibilité totale, cette offre inclut également un bonus inédit : un an d'accès offert à l'intelligence artificielle Perplexity Pro. C'est la solution idéale pour ceux qui veulent le meilleur du réseau et du numérique au prix le plus juste.

➡️ 80 Go en 5G sur le réseau Bouygues Telecom.

➡️ 25 Go utilisables en Europe et DOM.

➡️ Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

➡️ Perplexity Pro offert pendant 12 mois.

➡️ SIM ou eSIM à 1 € seulement.

➡️ Assistance 24h/24 via l'application.

À qui s'adresse ce forfait ?

Ce forfait est idéal si vous souhaitez profiter de la 5G sans payer le prix fort. Il cible particulièrement les utilisateurs d'outils d'intelligence artificielle attirés par le bonus Perplexity Pro, ainsi que ceux qui recherchent une enveloppe de données équilibrée de moins de 100 Go pour ne plus payer de superflu.

