Si vous cherchez à réduire votre facture mobile sans réduire votre consommation, cette nouvelle offre Lebara propose un équilibre parfait. Pour moins de 6 € par mois, vous bénéficiez d'une enveloppe de 50 Go, largement suffisante pour naviguer, streamer et rester connecté, tout en profitant de la gratuité de la carte SIM.
Détails de l'abonnement
- Prix : 5,99 €/mois (sans engagement).
- Data (France) : 50 Go en 4G / 4G+ sur le réseau SFR.
- Appels & SMS : illimités vers la France.
- Roaming (UE/DOM) : 8 Go inclus pour vos déplacements.
- Carte SIM : offerte (physique ou eSIM au choix).
Les points forts à retenir
➡️ Liberté totale : vous pouvez résilier quand vous le souhaitez, sans le moindre frais de sortie.
➡️ Économie immédiate : pas de frais de mise en service grâce à la carte SIM gratuite, soit une économie moyenne de 10 € dès le premier jour.
⚡️Découvrir le forfait Lebara 50 Go 4G à 5,99 €/mois⚡️
