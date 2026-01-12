Si vous cherchez à réduire votre facture mobile sans réduire votre consommation, cette nouvelle offre Lebara propose un équilibre parfait. Pour moins de 6 € par mois, vous bénéficiez d'une enveloppe de 50 Go, largement suffisante pour naviguer, streamer et rester connecté, tout en profitant de la gratuité de la carte SIM.

Détails de l'abonnement

Prix : 5,99 €/mois (sans engagement).

(sans engagement). Data (France) : 50 Go en 4G / 4G+ sur le réseau SFR .

en 4G / 4G+ sur le réseau . Appels & SMS : illimités vers la France.

Roaming (UE/DOM) : 8 Go inclus pour vos déplacements.

inclus pour vos déplacements. Carte SIM : offerte (physique ou eSIM au choix).

Les points forts à retenir

➡️ Liberté totale : vous pouvez résilier quand vous le souhaitez, sans le moindre frais de sortie.

➡️ Économie immédiate : pas de frais de mise en service grâce à la carte SIM gratuite, soit une économie moyenne de 10 € dès le premier jour.





