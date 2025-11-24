C'est le moment idéal pour changer de forfait avec les offres spéciales Black Friday de Lebara, fonctionnant sur le réseau SFR. Profitez de ces forfaits flexibles, sans engagement, avec un renouvellement simple tous les 30 jours !

Forfait Essentiel Black Friday : la 4G+ à petit prix

Voici le forfait parfait pour ceux qui recherchent un excellent rapport data/prix en 4G/4G+:

Prix Black Friday : 5,99 € /mois

Data (en France) : 70 Go

Réseau : SFR, 4G / 4G+

Appels & SMS : illimités vers la France (⚠️ MMS non inclus)

Data UE/DOM : 7 Go

Type de SIM : eSIM ou SIM classique

Engagement : sans engagement

⚡️ L'avantage : un très bon prix pour un volume de données généreux en 4G+ sur le réseau SFR.

➡️ Découvrir le forfait Lebara 70 Go 4G+ Black Friday à 5,99 € /mois

Forfait Premium Black Friday : le plein de 5G à un tarif imbattable

Passez à la vitesse supérieure avec la 5G et un volume de données conséquent pour seulement un euro de plus par mois :

Prix Black Friday : 6,99 € /mois

Data (en France) : 120 Go

Réseau : SFR, 5G

Appels & SMS : illimités vers la France (⚠️ MMS non inclus)

Data UE/DOM : 7 Go

Type de SIM : eSIM ou SIM classique

Engagement : sans engagement

⚡️L'avantage : la 5G avec un très grand volume de 120 Go pour un tarif exceptionnel.

➡️ Découvrir le forfait Lebara 120 Go 5G Black Friday à 6,99 € /mois





Récapitulatif et choix

Que vous optiez pour le forfait 70 Go en 4G+ à 5,99 € ou le forfait 120 Go en 5G à 6,99 €, ces deux offres Black Friday Lebara vous garantissent :



➡️ Flexibilité totale : sans engagement.

➡️ Simplicité : renouvellement tous les 30 jours.

➡️ Liberté : choix entre eSIM ou SIM classique.

