Avis aux datavores : NRJ Mobile vient de lancer une offre particulièrement agressive incluant 140 Go de données mobiles pour seulement 7,49 € par mois. Ce forfait est idéal pour les gros consommateurs de streaming, de réseaux sociaux ou de partage de connexion, tout en profitant de la 5G sur le réseau de Bouygues Telecom.

Le prix et les avantages



➡️ Abonnement : 7,49 €/mois.



➡️ Réseau : Bouygues Telecom.

➡️ Engagement : aucun, vous êtes libre de changer à tout moment.

➡️ Carte SIM : seulement 1 € à la commande (au lieu de 10 € habituellement chez les concurrents).

➡️ Pas de hors-forfait : une fois les 140 Go consommés, le débit est simplement réduit, évitant ainsi les mauvaises surprises sur la facture.

Les données mobiles



➡️ En France métropolitaine : 140 Go en 5G (réseau Bouygues Telecom).

➡️ En Europe et DOM : 22 Go inclus.

➕Le petit plus : ces 22 Go sont en plus de l'enveloppe de 140 Go (et non décomptés de celle-ci).

Les appels, SMS et MMS



➡️ Illimités en France métropolitaine.

➡️ Illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France et ces mêmes zones.

Pourquoi choisir ce forfait ?



➡️ La 5G à petit prix : il est rare de trouver une enveloppe de 140 Go en 5G pour moins de 8 €.

➡️ Frais d'activation réduits : la carte SIM à 1 € est également un avantage rare au moment de la souscription.

➡️ Sérénité : l'absence de hors-forfait data vous protège des frais supplémentaires.

⚡️Découvrir le forfait NRJ Mobile 140 Go 5G à 7,49 €/mois⚡️





Vous cherchez autre chose ? Il y a encore beaucoup d'autres bons plans intéressants en ce moment côté forfaits mobiles :