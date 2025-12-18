B&YOU vient de lancer une nouvelle série spéciale très intéressante : pour un tarif ultra-compétitif de 8,99 € par mois, cette offre met à votre disposition une enveloppe massive de 130 Go en 5G sur le réseau Bouygues Telecom. C'est l'abonnement idéal pour ceux qui veulent maximiser leur consommation de données (streaming, jeux, partage de connexion) sans alourdir leur facture, tout en bénéficiant en bonus d'un an d'accès au service Perplexity Pro.

Les caractéristiques de l'offre

Enveloppe data : 130 Go en 5G.

Réseau : Bouygues Telecom.

➡️ Usage à l'étranger (roaming)

35 Go utilisables en Europe et dans les DOM (décomptés de l'enveloppe globale).

➡️ Communications

Appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

➡️ Services et avantages

Bonus exclusif : abonnement à Perplexity Pro offert pendant 12 mois (moteur de réponse par IA).

(moteur de réponse par IA). Service client : assistance numérique disponible 24h/24 directement via l'application mobile.

À qui s'adresse ce forfait ?

Cette offre est calibrée pour les utilisateurs intensifs souhaitant profiter de la couverture 5G pour le streaming ou le téléchargement. L'inclusion de Perplexity Pro est également intéressante si vous cherchez à optimiser vos recherches en ligne. Enfin, c'est un choix pertinent pour ceux qui préfèrent une gestion 100% numérique et autonome de leur ligne, sans avoir besoin de se rendre en boutique.





⚡️Découvrir le forfait B&YOU 130 Go 5G à 8,99 €/mois⚡️





Vous préférez une autre formule ? Découvrez nos offres ici ➡️

