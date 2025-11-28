Le Black Friday est une bonne occasion pour changer de forfait sans se ruiner. Cette année, YouPrice se positionne en force avec une offre ultra-généreuse, conçue pour l'utilisateur intensif : le forfait Le Flash 210 Go. Il se distingue par un très gros volume de données, est sans engagement, et vous laisse le choix entre les deux plus grands réseaux français :
- Réseau Orange : 9,99 €/mois
- Réseau SFR : 8,99 €/mois
> Note : la carte SIM coûte 5 € (frais uniques).
? Détail du forfait (France métropolitaine)
- Internet 4G/5G : 210 Go/mois (avec débit réduit au-delà).
- Communications : appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.
- eSIM : disponible si vous choisissez le réseau Orange.
? Utilisation en Europe et DOM
- Internet : 12 Go/mois inclus dans l'enveloppe globale de 210 Go.
- Communications : appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et vers les zones définies (détails à consulter dans le tableau).
YouPrice propose donc ici une offre très intéressante : un gros volume de 210 Go de données 5G à moins de 10 €, idéal pour les usages intensifs (streaming, jeux, partage de connexion) et avec en plus le choix du réseau (Orange ou SFR).
➡️ Par ici pour découvrir le forfait YouPrice Le Flash 210 Go 5G sur réseau Orange ou SFR
