Le Black Friday est une bonne occasion pour changer de forfait sans se ruiner. Cette année, YouPrice se positionne en force avec une offre ultra-généreuse, conçue pour l'utilisateur intensif : le forfait Le Flash 210 Go. Il se distingue par un très gros volume de données, est sans engagement, et vous laisse le choix entre les deux plus grands réseaux français :

> Note : la carte SIM coûte 5 € (frais uniques).

? Détail du forfait (France métropolitaine)

Internet 4G/5G : 210 Go/mois (avec débit réduit au-delà).

(avec débit réduit au-delà). Communications : appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.

eSIM : disponible si vous choisissez le réseau Orange.

? Utilisation en Europe et DOM

Internet : 12 Go/mois inclus dans l'enveloppe globale de 210 Go.

inclus dans l'enveloppe globale de 210 Go. Communications : appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et vers les zones définies (détails à consulter dans le tableau).

YouPrice propose donc ici une offre très intéressante : un gros volume de 210 Go de données 5G à moins de 10 €, idéal pour les usages intensifs (streaming, jeux, partage de connexion) et avec en plus le choix du réseau (Orange ou SFR).

➡️ Par ici pour découvrir le forfait YouPrice Le Flash 210 Go 5G sur réseau Orange ou SFR

