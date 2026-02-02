Le concept de la Série Free est unique sur le marché : il s'agit d'un forfait "passerelle". Durant les douze premiers mois, vous bénéficiez d'un tarif ultra-compétitif pour une enveloppe data déjà très confortable. C'est la solution idéale pour tester la qualité du réseau 4G/5G de l'opérateur.
À l'issue de cette première année, votre abonnement se transforme automatiquement en l'offre premium de la marque, incluant la 5G+ et une ouverture massive vers l'international, tout en conservant les avantages de sécurité comme le VPN intégré.
La première année : la Série Free 110 Go
Avec le forfait Série Free 110 Go, vous profitez d'un tarif réduit de 8,99 € par mois pendant les 12 premiers mois. Ce forfait sans engagement inclut :
- 110 Go d’internet en France (4G/5G).
- Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM.
- 30 Go de data à utiliser lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM.
- Services inclus : le VPN "Free mVPN" pour sécuriser vos données et l'option "eSIM Watch" offerte pour votre montre connectée.
Dès la deuxième année : le passage au Forfait Free 5G+
Après un an, votre forfait évolue automatiquement vers le forfait Free 5G+, qui est l'offre la plus complète à 19,99 € par mois (ou seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop). Les avantages explosent :
- 350 Go d’internet en 5G et 5G+ pour une vitesse et une réactivité maximales en France.
- Une dimension internationale exceptionnelle : appels illimités vers les USA, le Canada, la Chine et 100 destinations fixes.
- Le compagnon de voyage idéal : 35 Go de data utilisables dans plus de 117 destinations (incluant le Vietnam, l'Australie, les Émirats arabes unis, etc.).
- Toujours plus de services : vous conservez le VPN et l'option eSIM Watch, tout en accédant aux services avancés comme la VoNR pour une qualité de voix supérieure.
⚡️Découvrir le forfait évolutif Série Free 110 Go ➡️ Free 5G+ 350 Go⚡️
