Le concept de la Série Free est unique sur le marché : il s'agit d'un forfait "passerelle". Durant les douze premiers mois, vous bénéficiez d'un tarif ultra-compétitif pour une enveloppe data déjà très confortable. C'est la solution idéale pour tester la qualité du réseau 4G/5G de l'opérateur.

À l'issue de cette première année, votre abonnement se transforme automatiquement en l'offre premium de la marque, incluant la 5G+ et une ouverture massive vers l'international, tout en conservant les avantages de sécurité comme le VPN intégré.

La première année : la Série Free 110 Go

Avec le forfait Série Free 110 Go, vous profitez d'un tarif réduit de 8,99 € par mois pendant les 12 premiers mois. Ce forfait sans engagement inclut :

110 Go d’internet en France (4G/5G).

en France (4G/5G). Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM.

30 Go de data à utiliser lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM.

à utiliser lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Services inclus : le VPN "Free mVPN" pour sécuriser vos données et l'option "eSIM Watch" offerte pour votre montre connectée.

Dès la deuxième année : le passage au Forfait Free 5G+

Après un an, votre forfait évolue automatiquement vers le forfait Free 5G+, qui est l'offre la plus complète à 19,99 € par mois (ou seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop). Les avantages explosent :

350 Go d’internet en 5G et 5G+ pour une vitesse et une réactivité maximales en France.





pour une vitesse et une réactivité maximales en France. Une dimension internationale exceptionnelle : appels illimités vers les USA, le Canada, la Chine et 100 destinations fixes.





Le compagnon de voyage idéal : 35 Go de data utilisables dans plus de 117 destinations (incluant le Vietnam, l'Australie, les Émirats arabes unis, etc.).





utilisables dans plus de 117 destinations (incluant le Vietnam, l'Australie, les Émirats arabes unis, etc.). Toujours plus de services : vous conservez le VPN et l'option eSIM Watch, tout en accédant aux services avancés comme la VoNR pour une qualité de voix supérieure.





⚡️Découvrir le forfait évolutif Série Free 110 Go ➡️ Free 5G+ 350 Go⚡️

Du côté de la concurrence, on peut également trouver d'autres forfaits intéressants en ce moment :