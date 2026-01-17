Pour débuter la nouvelle année, RED by SFR propose une offre calibrée pour ceux qui veulent profiter de la 5G sans payer pour du superflu. Ce forfait sans engagement à 7,99 € par mois combine le réseau SFR avec une enveloppe de 80 Go, une quantité idéale pour surfer sereinement et profiter de vos applications favorites sans gaspillage.

En France métropolitaine

Internet mobile : 80 Go en 5G .

. Appels : illimités vers tous les mobiles et fixes (France métropolitaine et DOM, hors Mayotte).

SMS/MMS : illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Usage en Europe et DOM

Internet mobile : 23 Go par mois dédiés à vos déplacements.

par mois dédiés à vos déplacements. Appels et SMS/MMS : illimités depuis l'Union Européenne et les DOM vers ces zones et la France.

Les points clés à retenir

➡️ Liberté totale : étant sans engagement, vous pouvez changer d'offre ou d'opérateur à tout moment sans frais.

➡️ Flexibilité : lors de la souscription, vous avez le choix entre une carte SIM classique ou une eSIM (pour les smartphones compatibles), au tarif de 10 €.

À qui s'adresse ce forfait ?

Il est idéal pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas payer pour des centaines de gigas qu’ils ne consommeront jamais. C’est un bon compromis pour ceux qui veulent un abonnement équilibré, performant et débarrassé de tout superflu.

⚡️Découvrir le forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois⚡️









Vous cherchez plutôt un autre forfait ? Jetez un œil par ici ➡️