Trouver le juste milieu entre une enveloppe internet confortable et un prix véritablement bas est devenu un défi de taille face à la multiplication des offres complexes. Le forfait 50 Go de YouPrice se distingue en proposant une alternative aux abonnements surchargés en données inutiles. C'est une solution concrète pour ceux qui privilégient l'efficacité au superflu, offrant une connectivité fluide pour tous les usages du quotidien sans la moindre contrainte d'engagement.

Détails de l'offre

➡️ Prix mensuel : seulement 4,99 €.

➡️ Carte SIM : 5 €.

➡️ Liberté : c'est un forfait sans engagement.

Une connexion solide

Data en France : vous profitez de 50 Go en 4G/4G+ sur le réseau SFR .

sur le réseau . À l'étranger : vous disposez de 8 Go pour vos déplacements en Europe et dans les DOM.

Des échanges illimités

Appels, SMS et MMS : tout est illimité vers la France métropolitaine.

À qui s'adresse ce forfait ?

Cette offre est particulièrement recommandée pour :

➡️ Les utilisateurs réguliers mais raisonnables : ceux qui utilisent leur GPS, consultent leurs réseaux sociaux et écoutent de la musique en streaming, sans pour autant passer 10 heures par jour sur des vidéos haute définition.



➡️ Les parents : c'est le forfait idéal pour un premier équipement destiné à un adolescent, alliant coût maîtrisé et volume de données suffisant.

⚡️Découvrir le forfait YouPrice 50 Go 4G à 4,99 €/mois⚡️

