Jusqu'au 08/02, Cdiscount Mobile propose un petit forfait de 5 Go sur le réseau Bouygues Telecom, une solution ultra-économique pour rester joignable sans se ruiner.
Détails de l'offre
➡️ Prix mensuel : un tarif exceptionnel de 1,99 €.
➡️ Carte SIM : seulement 5 € à la commande (contre 10 € habituellement).
➡️ Liberté : offre sans engagement, résiliable à tout moment sans frais.
Connexion et réseau
- Data en France : 5 Go en 4G sur le réseau de Bouygues Telecom.
- Usage en Europe/DOM : +5 Go supplémentaires inclus pour vos déplacements (30 destinations en Europe et 8 en Outre-mer).
- Sérénité : débit réduit au-delà des 5 Go, pas de mauvaise surprise de hors-forfait immédiat sur la data.
Communications illimitées
- Appels : illimités en France métropolitaine et depuis les zones UE/DOM.
- SMS/MMS : illimités pour rester en contact avec tous vos proches sans compter.
À qui s'adresse ce forfait ?
Cette offre est la solution idéale pour :
➡️ Une consommation minimale : pour ceux qui veulent maintenir une ligne active au coût le plus bas possible.
➡️ Les seniors ou enfants : parfait comme premier forfait ou pour une utilisation limitée aux appels et messages.
➡️ Les utilisateurs de Wi-Fi : pour ceux qui sont connectés en Wi-Fi à la maison et au bureau et qui n'utilisent la 4G que très ponctuellement.
➡️ Une ligne secondaire : idéal pour équiper un deuxième téléphone ou une alarme sans alourdir ses charges fixes.
⚠️ Attention : cette offre est une exclusivité limitée jusqu'au 08/02.
