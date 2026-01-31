Jusqu'au 08/02, Cdiscount Mobile propose un petit forfait de 5 Go sur le réseau Bouygues Telecom, une solution ultra-économique pour rester joignable sans se ruiner.

Détails de l'offre

➡️ Prix mensuel : un tarif exceptionnel de 1,99 €.

➡️ Carte SIM : seulement 5 € à la commande (contre 10 € habituellement).

➡️ Liberté : offre sans engagement, résiliable à tout moment sans frais.

Connexion et réseau

Data en France : 5 Go en 4G sur le réseau de Bouygues Telecom .

sur le réseau de . Usage en Europe/DOM : +5 Go supplémentaires inclus pour vos déplacements (30 destinations en Europe et 8 en Outre-mer).

inclus pour vos déplacements (30 destinations en Europe et 8 en Outre-mer). Sérénité : débit réduit au-delà des 5 Go, pas de mauvaise surprise de hors-forfait immédiat sur la data.

Communications illimitées

Appels : illimités en France métropolitaine et depuis les zones UE/DOM.

SMS/MMS : illimités pour rester en contact avec tous vos proches sans compter.

À qui s'adresse ce forfait ?

Cette offre est la solution idéale pour :

➡️ Une consommation minimale : pour ceux qui veulent maintenir une ligne active au coût le plus bas possible.



➡️ Les seniors ou enfants : parfait comme premier forfait ou pour une utilisation limitée aux appels et messages.



➡️ Les utilisateurs de Wi-Fi : pour ceux qui sont connectés en Wi-Fi à la maison et au bureau et qui n'utilisent la 4G que très ponctuellement.



➡️ Une ligne secondaire : idéal pour équiper un deuxième téléphone ou une alarme sans alourdir ses charges fixes.

⚠️ Attention : cette offre est une exclusivité limitée jusqu'au 08/02.

⚡️Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 5 Go 4G à 1,99 €/mois⚡️

