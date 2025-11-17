Le Battle Bus passe en mode "aérodynamique". Après des mois de rumeurs, alimentées par des échanges cryptiques sur les réseaux sociaux, c'est confirmé : la Formula 1 s'associe à Epic Games pour un crossover massif dans Fortnite.

Le timing est parfait, juste avant le très attendu Grand Prix de Las Vegas 2025. Le "F1 Cosmetic Team Set" sera lancé ce jeudi 20 novembre. C'est la rencontre de deux géants de la pop culture, réunissant plus de 650 millions de joueurs inscrits sur Fortnite avec l'élite du sport automobile.

Que contient ce pack F1 ?

Il s'agit d'un ensemble cosmétique complet. Les joueurs pourront acheter des skins (tenues) aux couleurs des 10 écuries actuelles de F1. On aura aussi des planeurs, des pioches et un "Back Bling" (accessoire de dos) brandé F1, plus une "Emote" pour célébrer les Victoires Royales.

It’s lights out and away we go! @F1 and Fortnite are hitting the track! ?️



Formula 1 cosmetics drop in the Item Shop: Nov 20, 7 PM ET #F1 #Formula1 pic.twitter.com/rnnNNS6Xyh — Fortnite (@Fortnite) November 16, 2025



Pas de voitures F1 jouables annoncées pour le moment (cela reste un Battle Royale), mais c'est une intégration visuelle massive pour le monde du gaming. Cette fusion permet aux fans de mélanger leurs passions.

Pourquoi cette collaboration maintenant ?

C'est la suite logique de la stratégie de Liberty Media. Depuis près de 10 ans, la Formule 1 sort de son carcan de sport de niche. Après le succès planétaire de la série Netflix Drive to Survive et un film hollywoodien à succès (plus de 630M$), la F1 doit être là où est son public.

Emily Prazer, CCO de la F1, le dit : "Nous sommes obsédés... pour que notre sport s'associe à leurs autres passions." Fortnite, le roi des crossovers (Marvel, Les Simpsons), est le hub social parfait pour cela.

Comment la F1 va-t-elle s'intégrer ?

L'intégration se fera via la boutique d'objets de Fortnite. Ce n'est (pour l'instant) pas une transformation de la carte, comme avec Les Simpsons. Bien que les fans espèrent des modes de jeu temporaires (LTM) ou des circuits, la collaboration confirmée porte sur les cosmétiques.

C'est une fusion du gaming et du sport auto qui permet aux fans de "mélanger leurs passions", 365 jours par an, bien au-delà des week-ends de course.

Foire Aux Questions (FAQ)

Y aura-t-il des voitures F1 à conduire ?

Ce n'est pas confirmé dans cette annonce. Le partenariat se concentre sur le "F1 Cosmetic Team Set" : tenues, planeurs et pioches. Il est peu probable que les voitures F1 soient intégrées au mode Battle Royale principal, mais un mode créatif ou temporaire reste une possibilité pour le futur.

Quand les skins F1 seront-ils disponibles ?

L'ensemble cosmétique F1 sera disponible dans la boutique d'objets de Fortnite à partir du jeudi 20 novembre 2025, juste avant le Grand Prix de Las Vegas.

Les 10 écuries sont-elles incluses ?

Oui. L'annonce officielle confirme que le set cosmétique proposera des "items" (tenues, planeurs, pioches) aux couleurs et branding des 10 écuries actuelles du plateau de Formula 1.