C'est un chiffre qui donne le vertige et confirme une tendance de fond. Un jeu autrefois exclusif à l'écosystème Xbox, lancé il y a quatre ans, vient de réaliser un succès commercial retentissant sur la console rivale. Selon l'analyste Rhys Elliott d'Alinea Analytics, Forza Horizon 5 a franchi le cap des 5 millions de copies vendues sur PS5, générant la somme colossale de 300 millions de dollars. Une manne financière inespérée pour une simple adaptation.

Pourquoi ce succès est-il si stratégique pour Microsoft ?

Ce triomphe est le symbole d'un basculement majeur. Pour la firme de Redmond, ces revenus additionnels valident de manière éclatante sa nouvelle stratégie multiplateforme. Face à des ventes de consoles Xbox en deçà des attentes et des "mandats de rentabilité élevés" imposés en interne, l'idée de sacrifier l'exclusivité de certains titres au profit d'un parc de machines bien plus large devient une évidence économique.

Forza Horizon 5 crossed 5 million copies sold on PS5 this week (@alineaanalytics estimates)



That's over $300M in revenue from a port of a four-year old game.



Xbox's move to third-party is no mystery, especially given Microsoft's lofty profitability mandates. — Rhys Elliott (@superhys) January 9, 2026

Le cas de Forza Horizon 5 est une preuve par l'exemple : cet argent n'aurait tout simplement jamais été gagné si le jeu était resté confiné à son écosystème d'origine. C'est une démonstration de force qui justifie pleinement ce virage à 180 degrés, même s'il a pu dérouter les fans de la première heure.

Quelles sont les prochaines étapes de cette ouverture ?

Ce mouvement de fond ne se limite pas à un seul jeu. Il s'inscrit dans une logique plus large, confirmée par l'arrivée prochaine d'autres titres majeurs sur la console de Sony. L'exclusivité Xbox Avowed, développée par Obsidian, est ainsi annoncée sur PS5 pour le mois prochain, avec des ajouts significatifs. De même, le futur Fable sera au cœur des discussions lors du prochain Developer Direct de Xbox.

Cette ouverture vers la PlayStation et potentiellement d'autres plateformes n'est plus un mystère, mais bien une stratégie assumée. L'objectif est de maximiser l'audience et la rentabilité de chaque production, quitte à redéfinir ce que signifie être un jeu "Xbox". C'est une nouvelle philosophie qui prend forme sous nos yeux.

Et quid de l'avenir de la saga Forza ?

Loin de cannibaliser la franchise, ce succès semble au contraire lui donner des ailes. Les regards sont désormais tournés vers Forza Horizon 6. Lors du dernier Tokyo Game Show, Microsoft a confirmé que le prochain opus se déroulera au Japon, une destination plébiscitée de longue date par les fans. Don Arceta, le directeur artistique, promet une carte à la fois immense et extrêmement dense.

La carte inclura même Tokyo, annoncée comme "la plus grande ville que nous ayons jamais créée dans un jeu Horizon". Cette ambition démesurée prouve que la saga est plus vivante que jamais. Un "deep dive" sur le gameplay et les nouvelles fonctionnalités est d'ailleurs prévu lors du Developer Direct du 22 janvier, promettant de nouvelles révélations sur ce futur hit en puissance.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le succès de Forza Horizon 5 sur PS5 signifie-t-il la fin des consoles Xbox ?

Non, pas nécessairement. Cette stratégie vise plutôt à diversifier les sources de revenus de Microsoft. La console Xbox reste un élément central de son écosystème, notamment via le Game Pass, mais la publication de certains jeux sur d'autres plateformes devient un levier de croissance majeur.

Tous les jeux Xbox sortiront-ils sur PlayStation ?

Il est peu probable que la totalité du catalogue devienne multiplateforme. Microsoft semble adopter une approche au cas par cas, choisissant stratégiquement les titres qui ont le plus grand potentiel commercial sur d'autres supports, notamment les jeux plus anciens ou les jeux-services.

Quand peut-on attendre Forza Horizon 6 ?

Aucune date de sortie officielle n'a été communiquée. Cependant, une présentation détaillée du jeu est attendue lors du Developer Direct du 22 janvier, ce qui pourrait être l'occasion d'en apprendre davantage sur son calendrier de lancement.